El INSS no es intocable: el abogado Alberto Benítez desvela cómo recuperar una incapacidad permanente

Pedir una incapacidad permanente suele ser un camino largo, técnico y emocionalmente agotador. No basta con estar enfermo ni con acumular informes médicos: hay que demostrar que las patologías reducen o anulan la capacidad laboral en los términos que exige la Seguridad Social. Por eso, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega una solicitud, muchas personas sienten que se han quedado sin opciones, aunque su estado de salud siga siendo incompatible con trabajar.

Sin embargo, una resolución del INSS no siempre es el finaldel camino. Puede recurrirse, discutirse y terminar en los tribunales si el trabajador entiende que la valoración administrativa no refleja la realidad de sus limitaciones. La incapacidad permanente se clasifica en varios grados, entre ellos la absoluta, que impide desarrollar cualquier profesión u oficio y da derecho, con carácter general, a una pensión del 100% de la base reguladora.

Incapacidad permanente denegada

El abogado Alberto Benítez, socio director del despacho Juristas-Laboralistas, ha mostrado en un vídeo compartido en redes sociales cómo desmontó en juicio los argumentos del INSS en el caso de una clienta a la que se le había denegado la incapacidad permanente hasta en tres ocasiones. Desde el despacho resumen el caso con un mensaje contundente: “El INSS no es intocable”. La trabajadora, según exponen, había recibido varias negativas pese a arrastrar una situación médica que le impedía trabajar con normalidad.

Benítez centró su intervención en una idea clave: el INSS no puede limitarse a una descripción superficial de las patologías. Según el abogado, la Seguridad Social hablaba de “sintomatología anímica en seguimiento” y de “trastorno por salud mental”, una formulación que consideró insuficiente para valorar el alcance real del caso. “Qué fácil de decir”, reprochó durante el juicio, antes de recordar que la trabajadora llevaba tratándose en salud mental desde el año 2016 y que su situación se mantenía “permanentemente sin solución ninguna”.

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El abogado también reprochó que no se describieran adecuadamente las limitaciones derivadas del trastorno distímico de la personalidad, la inclusión de la trabajadora en el programa de prevención del suicidio del Servicio Andaluz de Salud o el abuso de medicación con un episodio de disartria tóxica. Para Benítez, el problema no era solo enumerar diagnósticos, sino explicar qué consecuencias tenía todo ese cuadro clínico sobre la capacidad real de la mujer para trabajar.

Principio de valoración conjunta

Uno de los argumentos centrales fue el llamado principio de valoración conjunta del cuadro clínico. Benítez defendió que todas las patologías deben ser valoradas en conjunto para determinar la capacidad laboral, y no de forma aislada o fragmentada. “Cuando hay una psicopatología con deterioro cognitivo habrá que valorar si existe o no capacidad residual”, sostuvo. Es decir, no basta con decir que una persona conserva alguna capacidad teórica: hay que analizar si esa capacidad sirve realmente para incorporarse al mercado laboral con continuidad, eficacia y una mínima rentabilidad empresarial.

Ese punto fue decisivo en su exposición. El abogado no planteó el caso únicamente en términos abstractos de si su clienta podía o no hacer alguna actividad, sino en términos laborales reales: si podía sostener un trabajo, cumplir una jornada, rendir de forma continuada y ser funcional para un empleador. “Mandarla al mercado laboral con la situación crónica en la que se encuentra a nivel funcional es una auténtica barbaridad”, defendió ante el juez. Por eso, concluyó su intervención solicitando el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta.

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La resolución judicial terminó dando la razón a la trabajadora. Según el caso expuesto por el despacho, la mujer obtuvo el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta y, con ello, una pensión equivalente al 100% de su base reguladora. El caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchos solicitantes desconocen: el INSS evalúa y resuelve, pero sus decisiones pueden ser revisadas por los juzgados cuando la documentación médica y la prueba practicada demuestran que la persona no conserva una capacidad laboral real. La propia Seguridad Social recuerda que las direcciones provinciales del INSS, a través de los equipos de valoración, intervienen en todas las fases del procedimiento, pero eso no impide el control judicial de sus resoluciones.