Un mecánico con artrosis en las manos logra la incapacidad permanente tras la negativa de tribunal médico: "Su profesión era inviable"

Tener artrosis en las manos no supone automáticamente tener derecho a una incapacidad permanente. Pero tampoco significa que el trabajador tenga que seguir ejerciendo su profesión si las limitaciones le impiden desempeñar sus tareas con normalidad. Esa es la advertencia que lanza la abogada Marina Alaminos, que insiste en una idea clave: en estos casos no manda solo el diagnóstico, sino cómo afecta la enfermedad al trabajo concreto de cada persona.

“La respuesta es: depende”, explica la letrada. Según señala, no es lo mismo padecer artrosis en las manos si se trabaja en una oficina que si se es mecánico, albañil, peluquero o dentista, profesiones en las que las manos son una herramienta imprescindible durante toda la jornada.

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Cuando las manos son la principal herramienta de trabajo

Marina Alaminos recuerda que hay trabajos en los que perder fuerza, movilidad o precisión puede hacer inviable seguir ejerciendo. La artrosis puede provocar dolor constante, rigidez, pérdida de fuerza y dificultad para realizar movimientos repetitivos, algo especialmente limitante para quienes necesitan manipular herramientas, sujetar piezas, levantar peso o mantener posturas forzadas durante horas.

Por eso, la abogada advierte de que una misma enfermedad puede tener consecuencias muy distintas según la profesión. Una persona puede conservar autonomía para tareas básicas de la vida diaria y, aun así, no estar en condiciones de seguir realizando su trabajo habitual con seguridad y eficacia.

El caso de un mecánico con artrosis en las manos

Para explicar esta situación, Alaminos plantea el caso de Pablo, un mecánico que llevaba toda la vida arreglando coches. Su trabajo exigía fuerza, precisión, movimientos repetitivos, manipulación de herramientas y esfuerzo físico constante.

Con el paso de los años empezó el dolor. Después llegó la rigidez. Cada mañana le costaba más cerrar las manos y lo que antes hacía sin pensar comenzó a convertirse en un esfuerzo enorme. Los médicos le diagnosticaron artrosis en ambas manos y también una cervicalgia crónica que limitaba los movimientos del cuello y aumentaba el dolor durante la jornada laboral.

Aun así, Pablo intentó continuar. Cambió la forma de hacer algunas tareas, aguantó el dolor y siguió trabajando hasta que llegó un momento en el que ni siquiera podía sujetar algunas herramientas con seguridad. Las manos se le bloqueaban, perdía fuerza y cualquier reparación sencilla acababa siendo un auténtico calvario.

El INSS le denegó la incapacidad

Cuando el INSS valoró su situación, Pablo esperaba que entendieran que ya no podía seguir trabajando como mecánico. Sin embargo, según relata la abogada, ocurrió lo contrario: le denegaron la incapacidad permanenteal considerar que podía volver a su puesto.

Ahí está, para Alaminos, uno de los errores más habituales en este tipo de procedimientos. “Con demasiada frecuencia, el INSS se limita a valorar el diagnóstico médico sin analizar las exigencias reales del puesto de trabajo”, explica.

En casos como este, la clave no está solo en acreditar que existe artrosis, sino en demostrar qué exige realmente la profesión y por qué esas limitaciones impiden trabajar con normalidad. No es lo mismo tener dolor en las manos y realizar tareas administrativas que tener que pasar la jornada utilizando herramientas, haciendo fuerza y repitiendo movimientos.

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La importancia de recurrir

Marina Alaminos recuerda que una denegación del INSS no siempre es definitiva. Si existen informes médicos actualizados y una buena estrategia jurídica, puede recurrirse para que un juez valore la situación completa del trabajador.

En el caso de Pablo, la defensa sostuvo que su profesión ya no era viable: sin fuerza, sin movilidad suficiente y con dolor constante, no podía manejar herramientas con normalidad, realizar esfuerzos repetitivos ni mantener las posturas que exigía su trabajo durante horas.

La jueza entendió que sus limitaciones físicas eran incompatibles con las funciones propias de su profesión y reconoció la incapacidad permanente total para su trabajo como mecánico.

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El mensaje de la abogada es claro: la artrosis en las manos puede no ser suficiente por sí sola, pero si impide realizar las tareas esenciales de una profesión, puede abrir la puerta al reconocimiento de una incapacidad permanente. La diferencia está en demostrarlo bien.