Así quedan las pensiones mínimas por incapacidad permanente: importes según grado y familia

La incapacidad permanente es una de las prestaciones que más dudas genera dentro del sistema de la Seguridad Social. No existe una única cantidad igual para todos, porque el importe final depende de varios factores: el grado reconocido, la base reguladora, la causa de la incapacidad, la edad del beneficiario y la situación familiar. Por eso, dos personas con el mismo diagnóstico pueden terminar cobrando pensiones distintas si sus carreras de cotización o sus circunstancias no son iguales.

Cuantía mínima

Aun así, cada año se fijan unas cuantías mínimas que funcionan como suelo de protección para determinados pensionistas. No son una “pensión universal” que se cobre siempre por tener una incapacidad permanente, sino importes garantizados cuando se cumplen los requisitos, especialmente los límites de ingresos. En 2026, esas cantidades van desde 684,30 euros al mes hasta 1.884,70 euros mensuales, siempre en catorce pagas, según el grado y la situación familiar del beneficiario.

Las cifras figuran en el anexo I del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, publicado en el BOE y con efectos desde el 1 de enero de 2026. La norma recoge el cuadro de cuantías mínimas de las pensiones contributivas para este ejercicio y precisa que, cuando una pensión reconocida no alcance esos mínimos, puede complementarse hasta llegar al importe correspondiente si se cumplen los requisitos establecidos. En el caso de la incapacidad permanente, el cuadro distingue entre gran incapacidad, incapacidad permanente absoluta, total con 65 años, total entre 60 y 64 años y total derivada de enfermedad común en menores de 60 años.

La pensión más alta

El importe más alto corresponde a la gran incapacidad —la antigua gran invalidez— cuando existe cónyuge a cargo: 26.385,80 euros al año, equivalentes a 1.884,70 euros al mes en catorce pagas. En ese mismo grado, la cuantía mínima es de 19.660,20 euros anuales para una unidad económica unipersonal, es decir, 1.404,30 euros al mes, y de 18.662 euros al año con cónyuge no a cargo, lo que supone 1.333 euros mensuales. La diferencia refleja que este grado implica una situación especialmente grave, al requerir la ayuda de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria.

En la incapacidad permanente absoluta, las cuantías mínimas de 2026 bajan respecto a la gran incapacidad, pero siguen siendo más elevadas que en otros grados. Con cónyuge a cargo, el mínimo anual es de 17.592,40 euros, equivalente a 1.256,60 euros al mes. Para quienes no tienen cónyuge, el importe es de 13.106,80 euros anuales, es decir, 936,20 euros mensuales. Y con cónyuge no a cargo, la cifra queda en 12.441,80 euros al año, o 888,70 euros al mes. La incapacidad permanente total con 65 años comparte exactamente estos mismos importes: 1.256,60, 936,20 y 888,70 euros mensuales, según la situación familiar.

El siguiente bloque es la incapacidad permanente total entre 60 y 64 años. En este caso, la cuantía mínima con cónyuge a cargo se mantiene en 17.592,40 euros anuales, es decir, 1.256,60 euros mensuales. Sin cónyuge, baja a 12.262,60 euros al año, equivalentes a 875,90 euros al mes. Y con cónyuge no a cargo, se fija en 11.590,60 euros anuales, lo que supone 827,90 euros mensuales. En el tramo más bajo aparece la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común en menores de 60 años: 9.662,80 euros anuales con cónyuge a cargo o sin cónyuge, es decir, 690,20 euros al mes, y 9.580,20 euros anuales con cónyuge no a cargo, equivalentes a 684,30 euros mensuales.

Mínimos garantizados

El matiz más importante es que estas cantidades son mínimos garantizados, no la pensión exacta que cobra automáticamente cada persona. El propio Real Decreto-ley 3/2026 explica que lo que se revaloriza cada año es la pensión que tiene reconocida cada pensionista y que, después, si se cumplen los requisitos, se reconoce un complemento por mínimos hasta alcanzar la cuantía correspondiente. Ese complemento no se consolida para siempre: puede desaparecer si cambian las circunstancias económicas o familiares. Para 2026, el límite general de ingresos para tener derecho al complemento por mínimos es de 9.442 euros anuales cuando no hay cónyuge a cargo y de 11.013 euros anuales cuando sí lo hay, según el cuadro oficial incluido en la normativa.

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Por eso, antes de comparar cifras conviene entender cómo se calcula la incapacidad permanente. Con carácter general, la pensión parte de una base reguladora vinculada a las cotizaciones previas y a la causa de la incapacidad. Después se aplica el porcentaje correspondiente al grado: en la incapacidad permanente total suele ser el 55% de la base reguladora, que puede subir al 75% en la total cualificada; en la absoluta se reconoce el 100%; y en la gran incapacidad se añade un complemento económico adicional. Además, si la incapacidad deriva de contingencias profesionales, el pago puede organizarse de forma distinta a los casos de enfermedad común, donde habitualmente hay catorce pagas.