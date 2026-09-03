Pensiones en septiembre: el trámite obligatorio que deben hacer algunos pensionistas este mes para seguir cobrando

Septiembre llega con una fecha importante para algunos pensionistas de la Seguridad Social. No afecta a todos los jubilados ni implica una subida, una paga extra o un cambio en la cuantía de la pensión, pero sí puede ser decisivo para quienes viven fuera de España. En su caso, cobrar la prestación con normalidad exige cumplir un trámite periódico: acreditar que siguen con vida y que mantienen el derecho a percibir la pensión.

Este procedimiento, conocido tradicionalmente como fe de vida o acreditación de vivencia, suele generar dudas porque no afecta a quienes residen en España. Los pensionistas que viven en territorio nacional no tienen que hacer nada en septiembre por este motivo. La obligación recae sobre los beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social española que residen en el extranjero, para que la Administración pueda comprobar periódicamente su situación y evitar pagos indebidos.

Novedad

La novedad de 2026 es que el trámite debe hacerse dos veces en el año. El primer periodo se abrió el 1 de enero y finalizó el 31 de marzo, pero haberlo realizado entonces no basta para todo el ejercicio. La Seguridad Social confirma que, durante 2026, los pensionistas residentes en el extranjero deben acreditar su vivencia en dos ocasiones: entre enero y marzo y durante el mes de septiembre. Además, la campaña actual exige completar el trámite antes del 30 de septiembre de 2026.

3 veces al año en 2027

A partir de 2027, el sistema volverá a cambiar y la acreditación será todavía más frecuente. La Seguridad Social indica que, desde el próximo año, la vivencia deberá acreditarse tres veces al año: en enero, mayo y septiembre. La medida convierte septiembre en una fecha clave para los pensionistas que viven fuera de España, ya que deja de ser un trámite anual concentrado al inicio del año y pasa a formar parte de un control periódico más repartido en el calendario.

El trámite consiste en presentar una acreditación de vivencia para demostrar que el pensionista continúa con vida. Puede hacerse mediante una fe de vida emitida por la autoridad competente del país de residencia, ante los encargados del Registro Civil Consular o mediante comparecencia presencial o telemática ante las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Quien no lo presente dentro del plazo se expone a que el pago de la pensión quede suspendido temporalmente hasta regularizar la situación.

Cómo hacerlo

La vía más sencilla para muchos pensionistas es VIVESS, la aplicación móvil gratuita de la Seguridad Social. Esta herramienta permite acreditar la vivencia desde cualquier lugar del mundo mediante reconocimiento facial biométrico, sin necesidad de desplazarse al consulado o a una oficina. Tras descargar la aplicación, el usuario debe registrarse la primera vez con DNI/NIE, Cl@ve o número de expediente y, después, completar la acreditación de vivencia con el sistema de identificación facial. Al finalizar, la app genera un justificante inmediato y posteriormente llega la confirmación del INSS.

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La aplicación no sirve únicamente para este trámite. A través de VIVESS, los pensionistas del INSS y del Instituto Social de la Marina residentes en el extranjero también pueden acreditar su residencia fiscal, actualizar la modalidad de pago a transferencia bancaria, modificar datos personales o bancarios y obtener certificados. Además, una de las novedades de 2026 es que los cónyuges de pensionistas que perciban complemento a mínimos por cónyuge a cargo también pueden registrarse y acreditar su vivencia desde la aplicación, dentro del apartado “Gestión Vivencia cónyuge” en “+Gestiones”.