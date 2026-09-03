Alejandro, un maestro viviendo en Irlanda: “Gano unos 2.500 euros, pago 600 por una habitación compartida y puedo ahorrar 1.000”

Irlanda es el país que muchos jóvenes de España eligen para irse a trabajar. El suelo influye bastante en esta decisión ya que desde enero de 2026 el salario mínimo es de 14,15 euros la hora para mayores de 20 años, esto se traduce en unos 2.391 euros brutos mensuales, según EURES (EURopean Employment Services).

Además, hay bastante demanda de trabajadores para sectores como la hostelería, la restauración, el comercio o la construcción. También muchos de ellos lo ven como una oportunidad para perfeccionar el inglés.

Uno de ellos fue Alejandro, que el año pasado estuvo viviendo en Dublín y trabajando de maestro en una escuela infantil después de vivir en Japón y ahora volver a nuestro país. Durante el tiempo que vivió en Irlanda fue publicando distintos vídeos en su cuenta de Tiktok sobre su vida allí, su trabajo y su sueldo.

2.500 euros de sueldo

En una de sus publicaciones mostró dos de sus nóminas: en una ganaba unos 2.400 euros limpios, con unos impuestos de 346 euros, mientras que en otra el importe ascendía a 2.800 y los impuestos a 500 euros. Esta cifra varía dependiendo de las semanas que trabajes, las horas que realices y a cuánto cobras esa hora.

Alejandro explicaba que él cobraba la hora a 16,28 euros brutos, por lo que solía cobrar una media de 2.500 euros. Además relataba los gastos que tenía para que sus seguidores pudieran valorar si merecía la pena o no vivir en Irlanda.

Este joven explicaba que vivía en un piso compartido con otras cuatro personas. Él compartía habitación con su novia y cada uno pagaba 600 euros, por lo que pagaban por la habitación un total de 1.200 euros con baño privado. “Es carísimo, no tiene sentido lo caro que es aquí la vivienda, sobre todo en el centro de Dublín que es donde yo vivo”, explicaba Alejandro. Eso sí, detalla que, aunque el agua es gratuita en Irlanda, hay que pagar el gas, la luz y las basuras, pero que todo eso ya está incluído en el precio de la habitación.

Sobre otros gastos, detallaba que comida podía gastar entre 40 y 60 euros, entre 15 y 20 euros de internet con llamadas y datos ilimitados, unos 100 euros de gasolina y otros 100 en gastos relacionados con el ocio. Aunque claro, como siempre todo depende de la persona, especificaba, ya que, por ejemplo, una cerveza te podía costar hasta 10 euros.

“Con mi sueldo y mis gastos me da es ahorrar 1.000 euros fijos al mes”, aclaraba Alejandro que lo comparaba con España. “Soy de Tarragona, yo creo que el sueldo medio tirando por lo alto son unos 1.400 euros, el precio medio de un alquiler son unos 700 euros, sumándole todo lo demás yo creo que sale bastante bien a nivel económico”, concluye.