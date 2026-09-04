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David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”

Algunas de las costumbres nórdicas son muy distintas a las de nuestro país

David trabaja en Noruega y cuenta su experiencia en el país nórdico

David trabaja en Noruega y cuenta su experiencia en el país nórdico / @palsand91

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O. Casado

O. Casado

La Ley de Jante. La mayoría de nosotros seguro que no conocemos esta norma o ley muy popular en los países nórdicos. En Dinamarca, Noruega y Suecia la conocen y la tienen muy presente, pese a que es una norma social no escrita.

Esta ley procede de la novela ‘Un fugitivo cruza sus huellas’ de Aksel Sandemose, publicada en 1933 que dice que no hay que creerse mejor que los demás y no presumir demasiado. Es decir, gira en torno a la idea de “no pienses que eres especial” y “no presumas”.

La Ley de Jante o Janteloven en Noruega está comúnmente aceptada y forma parte de la vida de los noruegos. Así lo cuenta David, un joven español afincado en el país desde hace unos dos años. “Creo que muchos españoles tendrían problemas para adaptarse a una de las normas sociales más importantes en Noruega: aquí presumir está muy mal visto no sólo de dinero, también de coche, de puesto de trabajo, de cuánto ganas o de intentar demostrar constantemente que te va mejor que a los demás”, relata.

David considera que en España “parece que el éxito hay que enseñarlo”, explica, pero relata que en el país nórdico “llamar la atención no suele dar estatus, da justo lo contrario”.

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Por último se cuestiona si una sociedad funciona mejor si las personas intentan parecer menos importantes de lo que son o si, por el contrario, aparentan ser más importantes de lo que realmente son.

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