No basta con estar enfermo: el documento que necesitas para demostrar tu incapacidad permanente ante el Tribunal Médico

Solicitar una incapacidad permanente no consiste únicamente en presentar informes médicos y esperar a que el tribunal valore una enfermedad o una lesión. Ese es uno de los errores más habituales entre muchos trabajadores: pensar que el diagnóstico, por sí solo, basta para demostrar que ya no pueden seguir trabajando. Pero en estos procedimientos la pregunta clave no es solo qué patología tiene la persona, sino si esa patología le impide realizar su profesión habitual.

Ahí es donde muchos expedientes se debilitan. Un trabajador puede tener dolor crónico, ansiedad, una lesión de espalda, problemas de movilidad o limitaciones físicas importantes, pero si el tribunal médico no entiende exactamente qué tareas realiza cada día, la comparación queda incompleta. No es lo mismo trabajar sentado que levantar peso, estar de pie ocho horas, conducir, atender emergencias, hacer movimientos repetitivos o soportar una carga mental constante. Por eso, el documento que explica el trabajo real puede ser tan importante como los informes médicos.

Profesiograma

Uno de los abogados de Juristas Laboralistas asegura que “necesitas este documento para pasar el Tribunal Médico. Si no lo presentas o el contenido no es correcto, te van a denegar tu incapacidad permanente”. El documento al que se refiere es el certificado de tareas o profesiograma, una prueba que debe solicitarse a la empresa y que describe de forma concreta qué funciones realiza el trabajador en su puesto. No se trata de poner solo la categoría profesional, sino de detallar qué exige realmente ese empleo.

Según explica el abogado, este documento debe indicar si el puesto implica carga física o carga mental. Es decir, si el trabajador tiene que levantar peso, caminar largas distancias, permanecer de pie, agacharse, realizar esfuerzos repetitivos, usar maquinaria, conducir, trabajar a turnos, atender al público, tomar decisiones bajo presión o soportar un ritmo elevado. Todo eso puede ser determinante cuando el INSS tiene que valorar si una persona conserva capacidad para seguir desarrollando su profesión habitual.

PI STUDIO

La clave está en que el Tribunal Médico no decide la incapacidad mirando solo la enfermedad, sino comparando las limitaciones del trabajador con las exigencias de su puesto. “Cuando llegas al Tribunal Médico lo que van a comprobar es si tienes capacidad para realizar tu profesión habitual”, advierte el abogado. Si el tribunal no sabe cuáles son exactamente esas funciones, no puede comparar bien lo que exige el trabajo con las capacidades que todavía conserva la persona. Y esa falta de precisión puede terminar jugando en contra del solicitante.

Guía de Valoración Profesional

El problema, añade, es que si el trabajador no aporta su profesiograma, el INSS puede acudir a un documento público llamado Guía de Valoración Profesional, donde aparecen los requisitos físicos y psíquicos de muchas profesiones. Esa guía puede servir como referencia, pero tiene una limitación importante: describe profesiones de forma genérica. Un “camarero”, un “mozo de almacén”, un “administrativo”, un “conductor” o un “operario” no hacen siempre las mismas tareas en todas las empresas. La realidad diaria del puesto puede ser mucho más dura que la descripción estándar.

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Por eso el abogado insiste en que hay que aportar el profesiograma para demostrar las exigencias concretas del caso. Si el INSS acude solo a la guía general, puede valorar una profesión de manera más suave o menos exigente de lo que realmente es. El trabajador, en cambio, necesita acreditar que en su empleo concreto había determinados esfuerzos, posturas, riesgos, turnos o cargas mentales que resultan incompatibles con sus lesiones. Esa diferencia puede ser decisiva para que el expediente se entienda correctamente y lograr la prestación.