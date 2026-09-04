Donar dinero sin pagar impuestos en la Comunidad Valenciana: la notaria María Cristina Buendía aclara quién puede hacerlo y cómo

Donar dinero a un hijo, ayudar a un familiar con una transferencia o entregar un coche dentro de la familia puede parecer un gesto sencillo. Pero, desde el punto de vista fiscal, no basta con mover el dinero de una cuenta a otra y pensar que el asunto queda cerrado. Una donación es una transmisión gratuita y, como regla general, debe declararse. De lo contrario, puede acabar generando problemas con Hacienda aunque se haya hecho entre padres, hijos, abuelos, hermanos o personas de confianza.

Por eso conviene distinguir entre una ayuda familiar informal y una donación correctamente documentada. Muchas personas creen que si la cantidad es pequeña no hay que hacer nada, o que basta con poner en el concepto de la transferencia “donación”. La realidad es más exigente: hay que mirar la comunidad autónoma, el impuesto aplicable, los plazos, la documentación y las posibles bonificaciones. En la Comunidad Valenciana, además, desde agosto existe una novedad importante para determinadas entregas de pequeño importe.

Hasta 4.000 euros

La notaria María Cristina Clemente Buendía señala que "en la Comunidad Valenciana puedes formalizar determinadas donaciones de hasta 4.000 euros sin pasar por Notaría y a coste fiscal cero”. Según detalla, desde el 11 de agosto determinadas donaciones de dinero o vehículos pueden beneficiarse de esta posibilidad, siempre que se cumplan todos los requisitos. La idea puede resultar muy atractiva para regularizar pequeñas entregas familiares, pero la propia notaria advierte del punto clave: “No basta con hacer una transferencia y llamarlo donación”.

La base de esta novedad está en la normativa autonómica publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El texto establece que, en las donaciones dinerarias o de medios de transporte inscritos o matriculados en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y destinados exclusivamente a uso particular, cuando el valor de lo donado entre el mismo donante y donatario no exceda de 4.000 euros dentro de los tres años anteriores, podrá sustituirse el instrumento público por documentos firmados digitalmente a través de un servicio de confianza cualificado, siempre que la validez o eficacia del negocio no exija lo contrario. Es decir, no todas las donaciones entran: hablamos de dinero o vehículos, con ese límite y bajo condiciones formales concretas.

Donaciones sin pagar impuestos: la notaria María Cristina Clemente avisa de lo que puedes hacer en la Comunidad Valenciana / DAS SEGUROS

Requisitos

Los requisitos son importantes. María Cristina Clemente Buendía recuerda que debe existir un documento firmado digitalmente por donante y donatario, que en él se debe manifestar el origen del dinero y que hay que identificar el medio de pago. Esto significa que deben quedar claros los datos de las partes, el importe o bien donado, cómo se ha pagado o entregado y de dónde procede el dinero. Además, si ha habido entregas anteriores entre las mismas personas durante los tres años previos, pueden computar para comprobar si se supera o no el límite de 4.000 euros. La Agencia Tributaria Valenciana recoge, para el Modelo 651, que en las donaciones deben aportarse los documentos donde consten los datos identificativos del donante y del donatario, los bienes y derechos donados y su valor; y, en caso de vehículos, copia de la documentación correspondiente, como ficha técnica y permiso de circulación.

Autoliquidación

El otro punto que no se puede olvidar es la autoliquidación. Aunque el coste fiscal pueda ser cero si se cumplen las condiciones, la donación debe presentarse mediante el Modelo 651, el modelo correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en modalidad donaciones. La sede electrónica de la Generalitat Valenciana recuerda que este modelo tiene habilitada la presentación telemática, por lo que puede realizarse con certificado digital sin desplazarse a una oficina liquidadora. Este matiz es fundamental: coste fiscal cero no significa ausencia de trámite. Significa que, si la operación encaja y se declara correctamente, el resultado a pagar puede ser cero.

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La medida puede ser útil para familias que quieran regularizar pequeñas entregas de dinero o la donación de un vehículo de bajo valor sin asumir los costes notariales habituales, pero no debe interpretarse como una barra libre. Hay que comprobar el importe acumulado entre las mismas personas, firmar electrónicamente el documento de donación, justificar el origen de los fondos, identificar el medio de pago y presentar el impuesto. Si se entrega dinero sin documentarlo, si se supera el límite, si no se presenta el Modelo 651 o si se intenta encajar en esta vía una operación que no cumple los requisitos, pueden aparecer problemas fiscales posteriores.