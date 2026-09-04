Gonzalo Bernardos critica la “economía trumpista”: “Este año vamos a perder poder adquisitivo porque va a subir más el IPC”

La subida de los precios de la luz, de algunos alimentos y de la gasolina parece una constante en nuestro país desde hace muchos meses. Sobre esta situación han hablado recientemente en el programa de LaSexta ‘Más Vale Tarde’, en el que han analizado la actualidad con el economista Gonzalo Bernardos.

En relación a la bonificación del gobierno para contener el precio de la gasolina, Bernardos ha explicado que "el petróleo sube porque es escaso y porque hay un conflicto bélico, se disparan las petroleras y empiezan a ganar muchísimo dinero". Bernardos indica que estas ganancias se deben, por un lado, a que sube el margen del refino y también sube, considerablemente, el precio del petróleo debido a esa escasez.

"A las gasolineras, normalmente, no les pasa lo mismo porque las gasolineras, históricamente, tienen un modelo en que ganan más por volumen de ventas que por subida de precio", añade. Esta subida, como expone el economista, a muchas gasolineras, sobre todo bien a las low cost, “no les viene bien”.

En opinión del economista, el Gobierno debe seguir con estos descuentos si no quiere que el bolsillo de los españoles se resienta. “Si topa el precio se puede generar escasez y si le da el descuento a las familias y previamente tienen que presentar un ticket, esto sería una burocracia y los precios de esta burocracia serían inadecuados”, indica.

Subida de la luz

A preguntas del presentador, Bernardos también ha afirmado que, actualmente, tenemos "la economía trumpista". "La incertidumbre es absoluta y todo lo que está sucediendo en relación con los incrementos tiene que ver con la guerra de Oriente Medio", afirma, "y con la guerra de Ucrania, que no ha finalizado porque, seguramente, Trump no le ha dado suficiente apoyo a Ucrania".

"Esto hace que personas como las que viven en España este año vayan a perder poder adquisitivo porque va a subir más el IPC de lo que va a subir sus salarios", expone.

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Bernardos indica que, en esta situación, lo que se puede esperar es que "si Trump no ha resuelto el problema de Oriente Medio, que ha generado él mismo, no lo vaya a resolver próximamente". "Y esto significa tipos de interés más altos, precios de la gasolina más altos y también, por fenómenos meteorológicos añadidos, precios de los alimentos más altos", concluye.