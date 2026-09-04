¿Tu padre puede dejarte sin herencia si no os habláis? Un abogado lo aclara

Las herencias suelen sacar a la luz conflictos familiares que venían de mucho antes. A veces el problema no empieza cuando muere una persona, sino años atrás: discusiones, falta de trato, reproches, distancias, silencios o relaciones completamente rotas entre padres e hijos. Por eso, una de las dudas más habituales es si un padre o una madre puede dejar fuera del testamento a un hijo simplemente porque ya no se hablan.

La respuesta no es tan directa como muchas familias creen. En España, en derecho común, hacer testamento no significa repartir los bienes con libertad absoluta. Un padre puede favorecer más a un hijo que a otro, puede dejar a uno solo la legítima estricta o puede organizar su herencia de muchas maneras, pero no puede privar sin más a un hijo de la parte que la ley le reserva si no existe una causa legal de desheredación.

Dejar sin herencia a un hijo

El Equipo Jurídico EOM ha explicado esta cuestión a partir de un caso muy gráfico: una madre dejó a su hija fuera del testamento porque llevaban años sin hablarse y entendía que esa mala relación era motivo suficiente para apartarla de la herencia. La hija recurrió y, según relatan estos abogados, la Audiencia Provincial de Granada le dio la razón con un argumento claro: llevarse mal con un familiar no es, por sí solo, un motivo legal suficiente para desheredarlo. La consecuencia fue que la hija pudo reclamar la parte que legalmente le correspondía.

Legítima

El punto clave está en la legítima. El Código Civil establece que la legítima es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer porque la ley la reserva a determinados herederos forzosos, entre ellos los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. Por eso, aunque el testamento diga que un hijo queda fuera, esa cláusula puede discutirse si no se ajusta a las causas legales. El Consejo General del Notariado también recuerda que una parte de la herencia debe ir necesariamente a los hijos o descendientes y que solo se puede desheredar en casos excepcionales.

Causas para desheredar

Los abogados de EOM resumen tres grandes causas que pueden permitir desheredar a un hijo: haber negado alimentos al padre o madre cuando realmente los necesitaba y sin motivo legítimo; haber atentado contra su vida, la de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra; o haberle impedido con violencia, amenaza o engaño hacer testamento o cambiarlo. Estas causas se conectan con los artículos 756 y 853 del Código Civil, que recogen motivos de indignidad y causas específicas para desheredar a hijos y descendientes.

Pruebas

Ahora bien, aquí entra el matiz importante: no vale solo con alegarlo. Si el hijo desheredado impugna, habrá que probar que esa causa existió. Los abogados advierten de que las pruebas son determinantes: denuncias, sentencias, informes, documentación o hechos acreditados pueden marcar la diferencia. Una mala relación familiar, años sin hablarse o una ruptura afectiva pueden ser emocionalmente muy duros, pero no siempre bastan jurídicamente para quitar la legítima.

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Reclamación

¿Qué puede hacer un hijo si descubre que su padre o su madre lo ha quitado del testamento? Lo primero es comprobar si ha sido realmente desheredado o si solo se le ha dejado la legítima estricta. Después, revisar la causa que aparece en el testamento y valorar si es una causa legal. Si no hay causa, si la causa no está prevista por la ley o si no puede probarse, el hijo puede reclamar su parte. La vía habitual es impugnar la desheredación para recuperar la legítima que le corresponde. En estos casos conviene actuar con asesoramiento especializado, porque importan los plazos, la redacción exacta del testamento, el inventario de bienes y las pruebas disponibles.