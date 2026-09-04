Un taxista consigue la incapacidad permanente total sin llegar a juicio tras diagnosticarle apnea del sueño

Durante años Federico fue taxista. Todo parecía normal pero un día comenzó a sentirse muy agotado. Pese a dormir se despertaba muy cansado y le contaba mantenerse despierto y concentrarse, hasta que aparecieron los mareos.

La abogada experta en incapacidad permanente y negligencias médicas Marina Alaminos, relata en su cuenta de Instagram el caso de Federico, al que finalmente le diagnosticaron apnea del sueño, que durante el día le provocaba somnolencia, agotamiento y problemas para mantener la atención.

Esto creó un miedo en el taxista, ya que pensaba que podía marearse o adormilarse llevando a alguien en el taxi, con las consecuencias que esto podría acarrear. Después de una baja médica el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la denegó la incapacidad permanente, sin considerar que su situación fuera un riesgo para los clientes.

La abogada revisó la documentación de su caso y determinó que, pese a que Francisco podía realizar otros trabajos, no podía conducir profesionalmente durante horas. “Sus síntomas eran totalmente incompatibles con su profesión de taxista”, relata Alaminos, que interpuso una reclamación previa y, finalmente, la Seguridad Social le concedió la incapacidad permanente total sin llegar a juicio.

“Una denegación tampoco significa necesariamente que el procedimiento haya terminado. Es importante revisar por qué se ha denegado, qué documentación médica existe y, sobre todo, si se han relacionado correctamente las limitaciones con las tareas reales de la profesión habitual”, explica la letrada, que finalmente añade que una reclamación previa bien planteada puede hacer que el INSS revise su decisión sin llegar a juicio.