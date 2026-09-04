Tomás, trabajador en Australia, muestra sus nóminas reales: "Gané 3.215 dólares en dos semanas"

Australia se ha convertido en uno de los destinos más buscados por muchos jóvenes que quieren trabajar fuera, ahorrar dinero y vivir una experiencia internacional. Pero una cosa son los sueldos que circulan por internet y otra muy distinta las nóminas reales de alguien que ha pasado por varios empleos. Eso es precisamente lo que ha mostrado Tomás, un creador de contenido que vivió y trabajó en Australia con la Working Holiday Visa.

“En este sobre hay 3.215 dólares que gané trabajando solamente dos semanas en Australia”, empieza contando. Después aclara que no siempre fue así: trabajó en más de diez industrias y la diferencia entre el empleo peor pagado y el mejor pagado fue enorme. “No son promedios truchos, no son mentiras de internet, lo que ven es lo que cobré”, explica en el vídeo.

El trabajo más fácil para empezar

El primer empleo que menciona es el de warehouse, es decir, trabajo en almacén o depósito. Según Tomás, es una de las opciones más accesibles al llegar a Australia porque no exige un gran nivel de inglés ni demasiada experiencia previa.

En su caso, trabajó en un depósito en Sídney, con un pago de 23 dólares estadounidenses por hora. El trabajo consistía en escanear cajas, descargar productos y mover mercancía durante jornadas de ocho, nueve o diez horas. También recuerda que algunos puestos se hacen en cold storage, almacenes refrigerados donde se trabaja en condiciones más duras.

La ventaja, según cuenta, es que suele ser un empleo de lunes a viernes y deja los fines de semana libres. La parte menos amable es el desgaste físico.

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Hospitality: más dinero si trabajas fines de semana y festivos

Otro de los sectores más populares entre latinos en Australia es hospitality: camareros, runners, ayudantes de cocina, chefs o personal de restaurante. Tomás trabajó como runner en el restaurante Icebergs, en Sídney, y recuerda una semana especialmente buena: cobró alrededor de 1.019 dólares estadounidenses.

La clave, explica, está en los penalty rates, los pagos más altos por trabajar sábados, domingos o festivos. En hospitality es habitual trabajar precisamente esos días, por lo que el salario puede subir mucho en temporada alta.

Durante el verano, además, recibía unos 200 dólares australianos de propina por semana, aunque advierte de que este sector exige un nivel de inglés decente y aguantar muchas horas de pie.

Construcción: más esfuerzo, más salario

El siguiente salto lo encontró en la construcción, concretamente en construcción en seco, con tabiques, cielos rasos y trabajos similares. Tomás cuenta que es una opción que muchos recién llegados no valoran al principio, pero que puede pagar muy bien si se trabaja con responsabilidad.

En su caso, llegó a cobrar 1.188 dólares estadounidenses por semana después de que su jefe le ascendiera junto a otros compañeros. El trabajo era duro: jornadas de 12 horas de lunes a viernes y algunas horas los sábados. Pero no necesitaba título universitario ni una certificación especial de entrada.

“En la construcción hay muchísima demanda de trabajadores”, resume. Para él, es una de las mejores opciones para quien no tiene miedo al esfuerzo físico y puede aprender rápido.

FIFO en minas: aislamiento, pero ahorro

Tomás también habla del sistema FIFO, siglas de fly in, fly out. Consiste en volar a un campamento minero, trabajar allí durante varios días seguidos y después tener un periodo de descanso.

En su experiencia, este tipo de empleo podía rondar los 1.512 dólares estadounidenses por semana. Aclara que no significa entrar a trabajar dentro de una mina, sino realizar tareas de hospitality en los campamentos: cocina, bar, atención a trabajadores o servicios internos.

La ventaja es clara: durante los días en el campamento casi no hay gastos. La desventaja también: aislamiento, poca vida social y muchas horas de trabajo.

El campo: sueldo y opción de alargar la visa

El trabajo en farm o campo tiene una importancia especial para quienes llegan con Working Holiday Visa. Tomás recuerda que, además del sueldo, puede servir para extender la estancia: con 88 días de trabajo en una granja se puede optar a un segundo año de visa, y con más tiempo durante el segundo año, a un tercero.

En su caso, trabajó en tareas de siembra y cuenta que algunas semanas llegaron a superar las 90 horas de trabajo. Es una opción física, al aire libre y dependiente de las condiciones meteorológicas, pero también una de las que más pueden ayudar a ahorrary a quedarse más tiempo en el país.

Eva Abril

El mejor pagado: una planta solar

El puesto que Tomás coloca como número uno es el de Trade Assistant en una Solar Farm, un trabajo como ayudante electricista instalando paneles solares. Ahí está la nómina que más llama la atención: 3.215 dólares estadounidenses en dos semanas.

El creador explica que el pago era quincenal y que, llevado al mes, equivaldría a unos 6.400 dólares estadounidenses. Cobraban 26 dólares por hora, pero las jornadas largas y los sábados elevaban mucho el total. “En un solo día hacíamos 520 dólares”, cuenta sobre los fines de semana.

No era un trabajo cómodo. Se levantaban a las cinco de la mañana, conducían una hora hasta el proyecto, trabajaban 12 horas y luego volvían. En algunos proyectos hacía frío extremo y en otros temperaturas de 35 a 40 grados. También caminaban entre 15 y 20 kilómetros diarios.

Aun así, Tomás lo considera su mejor experiencia salarial en Australia. Su conclusión es sencilla: no todos los trabajos pagan igual y no todos sirven para lo mismo. Para empezar sin mucho inglés, recomienda almacén o construcción. Para ahorrar en un entorno más aislado, FIFO. Para extender la visa, farm. Y para quien aguante el trabajo físico y quiera ganar más, construcción o plantas solares.