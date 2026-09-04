Vale, una joven de 31 años que vive en Nueva Zelanda”: “Gano unos 500 euros a la semana y he comprado cuatro coches”
Esta chilena lleva seis años viviendo en Mount Maunganui y cuenta su experiencia laboral y cómo se vive en esta remota isla
¿Te has planteado trabajar fuera de España? ¿Visitar las antípodas? Encontrar trabajo en estos países parece algo relativamente sencillo según cuentan testimonios de jóvenes que viven en esta parte del mundo y que relatan su experiencia.
En el canal de Youtube YoMeAnimo! entrevistaron a principios de año a Vale, una chilena de 31 años que vive en Mount Maunganui, en Nueva Zelanda, desde hace 6.
Esta joven cuenta cómo trabajó en una empresa de limpieza, en campos de frutillas y vendiendo helados de barquillo. En la actualidad trabaja como assistant manager en un restaurante de hamburguesas en el que hace casi de todo.
Aunque parezca lo contrario, Vale cuenta que hay muchos latinos viviendo en esa ciudad, en el que hay hasta un grupo de Whatsapp, y que por ello no le fue difícil encontrar un trabajo. “Cuánto tiempo dirías que se tarda en promedio en conseguir un trabajo?”, le pregunta, a lo que ella responde entre risas que “un día”. Luego aclara que con un poco de actitud y moviéndote no cuesta mucho. Además, puntualiza que no necesitas inglés para conseguir un empleo.
Sueldo en Nueva Zelanda
Sobre lo que cobra en este trabajo, Vale detalla que cobra unos 1.000 dólares neozelandeses a la semana, que al cambio son unos 506 euros. De este sueldo semanal Vale consigue ahorrar la mitad.
Igualmente, detalla que una habitación le cuesta unos 250 dólares neozelandeses y gasta unos 100 en el supermercado.
Sobre los coches, afirma que tiene uno pero que “es demasiado fácil comprarse un coche. He comprado cuatro, aunque no tengo los cuatro, obviamente”, detalla. “Creo que trabajé mis primeros trabajos de Oakland limpiando y las frutillas y en dos, tres semanas me compré el auto”, explica.
Otro de los puntos importantes para Vale es que en Nueva Zelanda se respetan las horas de trabajo y que las horas extras las pagan. Igualmente, señala que se prioriza mucho el tiempo después de trabajar porque les gusta disfrutarlo.
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