David Jiménez, abogado: "Puedes dejar de ser propietario y seguir respondiendo por la hipoteca tras separarte"

Cuando una pareja se separa y decide quién se queda con la vivienda, es habitual que uno de los dos pase a ser el único propietario y asuma también el pago de la hipoteca. Sobre el papel, el acuerdo parece sencillo: uno se queda con la casa y el otro deja de tener relación con ella. Sin embargo, hay un detalle fundamental que puede hacer que esa persona siga respondiendo ante el banco.

David Jiménez, abogado y economista especializado en herencias, explica en uno de sus vídeos en redes sociales qué ocurre en estos casos. La clave está en que la hipoteca y la propiedad de la vivienda son cuestiones diferentes.

"Cuando una pareja se separa o se divorcia, pero también en las herencias, cuando uno se adjudica una casa, se suele quedar solo con la hipoteca y el otro sale de la ecuación", explica. Sin embargo, que ambos lleguen a ese acuerdo no es suficiente para modificar las obligaciones que existen con la entidad financiera. El banco también tiene que dar su consentimiento. "Hay un tercero que también tiene que intervenir. La entidad financiera tiene que participar en esa operación para liberar al deudor", señala Jiménez.

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Así, aunque una persona deje de ser propietaria y su expareja se quede con la vivienda y asuma las cuotas, si el banco no acepta formalmente la modificación, el antiguo propietario puede continuar siendo responsable del préstamo. En caso de impago, la entidad podría reclamarle las cantidades pendientes. Por eso, Jiménez insiste en que no basta con pactarlo entre los miembros de la pareja. "El acuerdo con tu ex no es suficiente", advierte.