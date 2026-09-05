Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el gran peligro de las excedencias voluntarias"

Pedir una excedencia voluntaria puede parecer una buena opción para tomarse un tiempo fuera del trabajo y regresar más adelante a la empresa. Sin embargo, no implica tener garantizado el regreso al mismo puesto, una cuestión que puede generar problemas si no se conocen bien las condiciones antes de solicitarla.

Así lo explica Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, que pone el foco en una de las principales consecuencias de esta decisión. "Yo llamo a la excedencia voluntaria la baja voluntaria de marca blanca", señala en uno de sus vídeos publicados en TikTok.

La diferencia está en que el trabajador sí conserva un derecho preferente al reingreso, pero este queda condicionado a que exista una vacante. "Tú tienes derecho a volver, pero solo tendrás derecho a volver si hay una vacante", explica Lorente.

El problema puede aparecer si durante el periodo de excedencia la empresa cubre el puesto con otra persona y no queda ninguna plaza disponible. En ese escenario, el trabajador puede encontrarse fuera de la empresa durante un periodo indefinido, a la espera de que aparezca una vacante compatible.

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Por eso, el abogado recomienda no solicitar una excedencia voluntaria sin valorar previamente sus consecuencias. "Es importante que pares y te informes bien", insiste Lorente, que recuerda que, aunque esta opción permite mantener una puerta abierta con la empresa, no ofrece la misma seguridad que una reserva del puesto de trabajo.