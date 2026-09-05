Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida salarial profesoresMatrículas coches Tesoro VillenaMulta ambulancias EldaMompó insultos MorantTramos concentración accidentesPareja Altea Isla TentacionesEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el gran peligro de las excedencias voluntarias"

El abogado advierte de que pedir una excedencia no garantiza recuperar el mismo puesto al regresar a la empresa

Todo lo que necesitas saber antes de pedir una excedencia

Todo lo que necesitas saber antes de pedir una excedencia

Todo lo que necesitas saber antes de pedir una excedencia / Eva Abril

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Pedir una excedencia voluntaria puede parecer una buena opción para tomarse un tiempo fuera del trabajo y regresar más adelante a la empresa. Sin embargo, no implica tener garantizado el regreso al mismo puesto, una cuestión que puede generar problemas si no se conocen bien las condiciones antes de solicitarla.

Así lo explica Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, que pone el foco en una de las principales consecuencias de esta decisión. "Yo llamo a la excedencia voluntaria la baja voluntaria de marca blanca", señala en uno de sus vídeos publicados en TikTok.

La diferencia está en que el trabajador sí conserva un derecho preferente al reingreso, pero este queda condicionado a que exista una vacante. "Tú tienes derecho a volver, pero solo tendrás derecho a volver si hay una vacante", explica Lorente.

El problema puede aparecer si durante el periodo de excedencia la empresa cubre el puesto con otra persona y no queda ninguna plaza disponible. En ese escenario, el trabajador puede encontrarse fuera de la empresa durante un periodo indefinido, a la espera de que aparezca una vacante compatible.

Noticias relacionadas

Por eso, el abogado recomienda no solicitar una excedencia voluntaria sin valorar previamente sus consecuencias. "Es importante que pares y te informes bien", insiste Lorente, que recuerda que, aunque esta opción permite mantener una puerta abierta con la empresa, no ofrece la misma seguridad que una reserva del puesto de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos
  2. David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
  3. La tecnológica alicantina Golden Owl alerta de un desplazamiento de las avalanchas de inmigrantes a Melilla y Canarias
  4. Ignacio de la Calzada, abogado: 'Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión
  5. La jueza de la querella de Finetwork en Alicante frena la declaración del CEO de Vodafone y se inhibe a Elda
  6. La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años
  7. La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
  8. Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el gran peligro de las excedencias voluntarias"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el gran peligro de las excedencias voluntarias"

Tomás, trabajador en Australia, muestra sus nóminas reales: "Gané 3.215 dólares en dos semanas"

Tomás, trabajador en Australia, muestra sus nóminas reales: "Gané 3.215 dólares en dos semanas"

Nico, un joven que trabaja como barman en Dinamarca: “Con mi salario puedo vivir, ahorrar y viajar por el mundo”

Nico, un joven que trabaja como barman en Dinamarca: “Con mi salario puedo vivir, ahorrar y viajar por el mundo”

Donar dinero sin pagar impuestos en la Comunidad Valenciana: la notaria María Cristina Buendía aclara quién puede hacerlo y cómo

Donar dinero sin pagar impuestos en la Comunidad Valenciana: la notaria María Cristina Buendía aclara quién puede hacerlo y cómo

Gonzalo Bernardos critica la “economía trumpista”: “Este año vamos a perder poder adquisitivo porque va a subir más el IPC”

Gonzalo Bernardos critica la “economía trumpista”: “Este año vamos a perder poder adquisitivo porque va a subir más el IPC”

No basta con estar enfermo: el documento que necesitas para demostrar tu incapacidad permanente ante el Tribunal Médico

No basta con estar enfermo: el documento que necesitas para demostrar tu incapacidad permanente ante el Tribunal Médico

Un camionero con desprendimiento de retina logra que reconozcan su incapacidad como accidente de trabajo

Un camionero con desprendimiento de retina logra que reconozcan su incapacidad como accidente de trabajo

Un taxista consigue la incapacidad permanente total sin llegar a juicio tras diagnosticarle apnea del sueño

Un taxista consigue la incapacidad permanente total sin llegar a juicio tras diagnosticarle apnea del sueño
Tracking Pixel Contents