Un abogado laboralista explica los seis motivos por los que te pueden denegar la jubilación anticipada

Adelantar la jubilación puede ser el objetivo de muchos trabajadores después de décadas cotizando, pero cumplir la edad necesaria no garantiza que la Seguridad Social vaya a concederla. Existen varios requisitos que pueden provocar que una solicitud de jubilación anticipada sea rechazada, tanto si se trata de una jubilación voluntaria como involuntaria.

El abogado laboralista Ignacio Solsona, responsable del canal de YouTube ‘Laboroteca’, ha explicado seis situaciones que pueden terminar con una denegación y que, según advierte, en ocasiones pasan desapercibidas para quienes preparan su retirada laboral.

Uno de los primeros requisitos es encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en el momento de jubilarse. Estar trabajando cumple esta condición, pero también determinadas situaciones como encontrarse de baja médica o cobrando una prestación o subsidio por desempleo, incluido el destinado a mayores de 52 años. Una baja voluntaria de la empresa, en cambio, puede dejar al trabajador fuera de este requisito si no adopta otras medidas, como suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Los años cotizados son decisivos

Otro de los obstáculos está en no alcanzar el periodo mínimo de cotización. Según explica Solsona, para acceder a la jubilación anticipada involuntaria se requieren 33 años cotizados, mientras que en la voluntaria el mínimo asciende a 35 años.

Para completar esos periodos pueden tenerse en cuenta, en determinadas condiciones, el servicio militar obligatorio, la prestación sustitutoria, el servicio social femenino o años cotizados en el extranjero cuando exista un convenio de Seguridad Social con el país correspondiente.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria aparece además un requisito económico importante: la pensión resultante, después de aplicar las reducciones correspondientes por adelantar el retiro, debe superar la pensión mínima establecida legalmente según la situación familiar. Si queda por debajo, la solicitud puede ser denegada.

La jubilación anticipada involuntaria tiene otras condiciones específicas. Una de ellas afecta al motivo por el que terminó la última relación laboral. No todos los despidos permiten acceder a esta modalidad. Entre los supuestos contemplados se encuentran el despido colectivo, determinadas extinciones objetivas, la fuerza mayor o algunos incumplimientos graves de la empresa.

Solsona pone como ejemplo que un despido disciplinario, aunque posteriormente sea declarado improcedente, no da acceso por sí mismo a la jubilación anticipada involuntaria.

Paro tras un despido disciplinario: lo que debes saber según la Seguridad Social / Eva Abril

También puede surgir un problema con la indemnización correspondiente al despido. En determinados casos, el trabajador debe demostrar mediante justificante bancario o documento equivalente que ha cobrado la indemnización legal exigida. Si no puede acreditarlo, la Seguridad Social puede rechazar la jubilación anticipada.

El sexto requisito señalado por el abogado afecta igualmente a la jubilación involuntaria: el trabajador debe haber permanecido inscrito como demandante de empleo de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a solicitar la jubilación.

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De este modo, antes de fijar una fecha para dejar definitivamente el trabajo, resulta necesario comprobar la cotización acumulada, la situación de alta, el tipo de despido, el cobro de posibles indemnizaciones y la inscripción como demandante de empleo, porque cualquiera de estos elementos puede determinar si la jubilación anticipada finalmente es reconocida.