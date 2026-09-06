Aida Casanova, abogada: "Si tu ex no paga la pensión, puedes reclamar las mensualidades pendientes"

Llega el comienzo de mes y la pensión de alimentos vuelve a no aparecer en la cuenta. Mientras tanto, los gastos de los hijos siguen llegando: comida, ropa, material escolar, actividades o cualquier otra necesidad cotidiana. Cuando esta situación se repite durante varios meses, una de las principales dudas es qué puede hacer el progenitor que está asumiendo esos gastos en solitario.

La abogada Aida Casanova explica que, si existe una sentencia o un convenio aprobado judicialmente que fija una pensión de alimentos, es posible acudir a los tribunales para reclamar las cantidades que no se han pagado.

Este procedimiento permite exigir judicialmente el cumplimiento de una obligación que ya había sido establecida previamente. Además de las mensualidades impagadas, también pueden reclamarse, cuando así corresponda según la resolución judicial, las actualizaciones de la pensión que no se hayan aplicado.

El juzgado puede ordenar embargos

Una vez iniciada la ejecución judicial, el juzgado puede realizar las actuaciones necesarias para conocer la situación económica y patrimonial de la persona que no está cumpliendo con el pago.

Según explica Aida Casanova, se puede investigar su patrimonio y acordar medidas para intentar recuperar el dinero pendiente. Entre ellas se encuentran embargos de cuentas bancarias, parte de la nómina, determinados bienes o incluso devoluciones tributarias que deba recibir el progenitor obligado al pago.

Sin embargo, el impago de la pensión no siempre queda únicamente en la vía civil. En determinadas situaciones también puede tener consecuencias penales.

La abogada recuerda que el impago durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos puede dar lugar a responsabilidad penal cuando se cumplen los requisitos previstos por la ley.

Esto no significa que cualquier demora implique automáticamente un delito. "No basta con cualquier retraso: cada caso debe estudiarse individualmente", advierte Casanova. Por tanto, deben analizarse las circunstancias concretas que rodean cada impago.

También existe una alternativa cuando se ha intentado cobrar judicialmente sin éxito. Se trata del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, un mecanismo que puede conceder anticipos económicos en determinados casos.

Casanova subraya, no obstante, que no se concede de forma automática. Para acceder a él deben cumplirse diferentes requisitos económicos, familiares y procesales y, además, las cantidades que pueden anticiparse son limitadas.

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Detrás de estos procedimientos se encuentra una cuestión esencial: la pensión de alimentos está destinada a cubrir las necesidades de los hijos. Por ello, cuando existe una resolución judicial que fija esa obligación y los pagos dejan de realizarse, la legislación contempla diferentes vías para reclamar las cantidades pendientes, investigar el patrimonio del obligado al pago y, en determinados supuestos, recurrir a mecanismos públicos de garantía.