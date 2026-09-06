Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”

Calor y más calor y sigue la vieja “disputa”: ¿ventilador o aire acondicionado? Con las altas temperaturas son estos dos sistemas los que toman protagonismo a la hora de enfriar nuestra casa. Unos y otros tienen seguidores y detractores pero lo fundamental que tienes que saber es que son dos aparatos distintos con funciones completamente diferentes.

Por una parte, el aire acondicionado, más cara y que necesita de una instalación más complicada. Pero este sistema es mucho más eficaz para acabar con el aire caliente en casa ya que extrae el calor y realmente baja la temperatura de la estancia. Como contra también tiene que puede tener algunos perjuicios para la salud como tos, mocos o alguna que otra contractura, sobre todo si duermes con él por la noche.

El ventilador es más sencillo de instalar y más económico. ¿Baja la temperatura de la habitación? No. Lo que es mover el aire y, por tanto, puede bajar tu sensación térmica, ofrecerte un frescor pero no significa que realmente los grados hayan bajado.

El aire acondicionado sería la temperatura y el ventilador la sensación térmica. Ahora tú decides qué sistema se adapta mejor a ti.

¿Aire acondicionado o ventilador en casa?

El experto en climatización Carlos Llull responde a esta pregunta en una de sus últimas publicaciones en su canal de Youtube: ¿qué instalarías en tu casa? “Para mí la mejor combinación es aire acondicionado más ventilador de techo. El aire acondicionado se encarga de reducir la temperatura y el ventilador distribuye mejor ese aire frío y así consigues una sensación de confort mucho más uniforme”, explica.

Igualmente añade que con ambos sistemas puedes tener temperaturas “más razonables y además evitas esa sensación de tener el chorro de aire encima mientras duermes”.

Eso sí, el técnico indica que esta combinación es la ideal siempre que las condiciones de la vivienda lo permitan. En este punto da un consejo: “Muchas veces nos obsesionamos con cuánto consume un aparato, pero nos olvidamos de preguntarnos si realmente estamos utilizando el sistema adecuado, porque puedes tener el aire acondicionado más eficiente del mercado, que si está mal instalado, está mal dimensionado o lo utilizas de forma incorrecta, va a consumir más de lo necesario”.

“En cambio, un equipo bien elegido, correctamente instalado y utilizado como toca puede ofrecer un confort excelente durante muchos años”, concluye.