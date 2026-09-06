Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "En 2027 los cambios afectarán al cálculo de la pensión y a la cotización de los trabajadores"

El año 2027 marcará un punto importante para las pensiones y también para las nóminas de millones de trabajadores. Termina definitivamente el periodo transitorio de la reforma de las pensiones iniciado en 2013 y se consolidan varios cambios que afectan tanto a quienes estén pensando en jubilarse como a quienes continúen trabajando, así lo explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social.

Entre ellos aparecen una nueva edad ordinaria de jubilación, más años cotizados para cobrar el 100% de la base reguladora y nuevas cotizaciones.

Uno de los cambios más importantes está en la edad de jubilación. Desde 2027 habrá dos referencias claras. Los trabajadores que acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados podrán jubilarse a los 65 años. Quienes no alcancen ese periodo tendrán fijada su edad ordinaria de jubilación en los 67 años.

También cambia el tiempo necesario para conseguir el 100% de la base reguladora. Hasta 2026 se exigían 36 años y seis meses de cotización, mientras que desde 2027 será necesario alcanzar 37 años completos. Según el ejemplo expuesto por Muñoz, una persona con 36 años y ocho meses cotizados no llegaría al 100% y percibiría el 99,28% de su base reguladora.

Dos fórmulas para calcular la pensión

Otra de las novedades afectará directamente a la forma de calcular la jubilación. En 2027 convivirán dos sistemas de cálculo. El tradicional utilizará las bases de cotización de los últimos 25 años, es decir, 300 meses. La segunda fórmula analizará los últimos 308 meses, pero seleccionará las 304 bases de cotización más altas, permitiendo dejar fuera cuatro meses con cotizaciones inferiores.

La Seguridad Social aplicará la fórmula que resulte más favorable en cada caso, algo que puede tener especial importancia para personas con carreras laborales más irregulares o con periodos concretos de salarios más bajos.

Los cambios no se quedarán únicamente en las pensiones. También llegarán a las nóminas de los trabajadores. En 2027, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) subirá del 0,90% al 1% de la base de cotización. De ese porcentaje, el 0,83% corresponderá a la empresa y el 0,17% al trabajador. Para una base de cotización de 2.000 euros mensuales, la parte descontada al empleado sería de unos 3,40 euros al mes.

Además, continuará aumentando la base máxima de cotización, por lo que las personas con salarios más elevados cotizarán por una cantidad mayor. A ello se suma la denominada cotización adicional de solidaridad, que afecta a la parte del sueldo que supere la base máxima y que contará en 2027 con distintos porcentajes según el tramo salarial.

Noticias relacionadas

Así, 2027 combinará cambios en el acceso a la jubilación con modificaciones en las cotizaciones de quienes continúan trabajando: 38 años y seis meses para poder jubilarse a los 65, 37 años para alcanzar el 100% de la base reguladora, dos sistemas para calcular la pensión y un incremento de determinadas aportaciones a la Seguridad Social.