Ignacio de la Calzada, abogado: "No pueden bajarte a media jornada sin tu consentimiento"

Pasar de trabajar a jornada completa a hacerlo a media jornada puede suponer un cambio importante para cualquier empleado. No solo implica pasar menos horas en el puesto de trabajo, sino también cobrar menos y reducir la cotización. Sin embargo, la empresa no puede imponer este cambio de forma unilateral ni obligar al trabajador a aceptarlo.

Así lo explica Ignacio de la Calzada, abogado e influencer conocido en redes sociales como Un Tío Legal, que ha advertido sobre una situación que puede generar muchas dudas entre los trabajadores: qué hacer cuando la empresa propone o intenta imponer una reducción de jornada.

Según explica, tanto el paso de jornada completa a parcial como el cambio en sentido contrario deben realizarse de manera voluntaria. Esto significa que el trabajador y la empresa deben llegar a un acuerdo y dejarlo firmado. La compañía, por tanto, no puede presentar la reducción de jornada como una decisión que el empleado tenga necesariamente que aceptar.

Menos jornada también significa menos salario

Una reducción de horas tiene consecuencias directas. Al pasar de una jornada completa a una parcial, también disminuyen el salario y la cotización del trabajador.

De la Calzada señala que este es precisamente uno de los motivos por los que algunas empresas pueden intentar realizar este tipo de cambios. Además de reducir el coste salarial inmediato, una rebaja del sueldo podría tener consecuencias posteriormente si termina produciéndose un despido.

Esta práctica puede utilizarse como un "truco" para intentar abaratar un despido en el futuro, al partir de un salario inferior para calcular determinadas cantidades vinculadas a la relación laboral.

Pero que la empresa plantee el cambio no significa que el trabajador esté obligado a aceptarlo.

Otro aspecto importante es qué ocurre si el empleado dice que no. Según explica Un Tío Legal, la empresa no puede despedir, sancionar ni perjudicar al trabajador por negarse a aceptar ese cambio de jornada.

Qué hacer si la empresa te entrega un documento

Uno de los momentos más delicados puede producirse cuando la compañía entrega al trabajador un documento para firmar. De la Calzada recomienda no firmarlo sin haberlo revisado antes.

El empleado puede hacer una fotografía del documento o pedir una copia para comprobar exactamente qué condiciones aparecen y qué consecuencias puede tener su firma.

También existe una opción cuando simplemente se quiere dejar constancia de que el documento ha sido entregado. En ese caso, el abogado indica que se puede firmar escribiendo "recibido, no conforme" y añadiendo la fecha.

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De esta forma, la firma acredita que el trabajador ha recibido la comunicación, pero no que esté aceptando las nuevas condiciones que aparecen en ella.