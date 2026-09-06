Ignacio de la Calzada, abogado: "Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión"

Tener periodos de la vida laboral en los que no se ha cotizado puede generar dudas de cara a la jubilación, especialmente cuando esos meses terminan influyendo en el cálculo de la pensión. En 2026, además, se ha producido un cambio en la forma de aplicar la integración de las llamadas lagunas de cotización que puede afectar a un mayor número de trabajadores.

Ignacio de la Calzada, abogado y creador de contenido conocido en redes sociales como Un Tío Legal, explica en uno de sus últimos vídeos qué sucede con esos meses en los que una persona no realizó aportaciones a la Seguridad Social. "Si en tu vida laboral tienes años sin cotizar, esto te interesa", comienza advirtiendo.

Las lagunas de cotización son, precisamente, esos periodos en los que no existen cotizaciones y que pueden influir en la base reguladora utilizada para calcular la pensión. Hasta ahora, según explica el abogado, la integración de estas lagunas presentaba una particularidad relacionada con el sexo del trabajador.

"Hasta ahora, la integración de lagunas solo se aplicaba a mujeres o a hombres que demostraban haber cuidado de sus hijos", señala De la Calzada. Sin embargo, el escenario habría cambiado a raíz de un criterio publicado en enero de 2026. El abogado explica que, mientras persista la brecha de género en las pensiones, el sistema se aplicará tanto a hombres como a mujeres sin necesidad de acreditar que han cuidado de sus hijos. A partir de ahí, la cuestión está en cómo se cubren esos meses sin cotización y en qué medida pueden influir en el cálculo final.

Según detalla en el vídeo, los primeros 48 meses se integrarían con el 100% de la base mínima. Entre los meses 49 y 60 también se aplicaría el 100%, mientras que entre el 61 y el 84 la cobertura sería del 80%. A partir de ese momento, la integración se realizaría al 50% de la base mínima.

"Con una base en 2026 de 1.400 euros al mes, cada tramo de estos puede subir bastante tu base reguladora y con ella tu pensión", apunta De la Calzada. La consecuencia es que determinados trabajadores podrían ver mejorada la media utilizada para calcular su futura prestación pese a haber atravesado periodos sin cotizar. Ahora bien, no se trata de una forma de sumar años cotizados. El propio abogado pone el límite: "Esto no te da años de cotización de verdad y no sirve para cumplir el mínimo de 15 años para poder jubilarte. Solo mejora tu media".

Noticias relacionadas

Por tanto, la integración de lagunas puede tener importancia a la hora de determinar la cuantía de la pensión, pero no sustituye el requisito de acreditar el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a la jubilación. Además, De la Calzada recuerda que esta regulación no funciona de la misma manera para todos los trabajadores: "Si eres autónomo, tampoco funcionará igual".