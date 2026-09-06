Miguel Benito, abogado: "Tu empresa no te puede obligar a trabajar fines de semana aunque tu contrato sea de lunes a domingo"

Que un contrato recoja una jornada de lunes a domingo no significa necesariamente que la empresa pueda cambiar los días de trabajo del empleado cuando quiera. Es la situación que aborda Miguel Benito, abogado laboralista y creador de contenido conocido en redes sociales como 'Empleado Informado', en uno de sus últimos vídeos.

Según explica, durante años algunas empresas han incluido este tipo de cláusulas en los contratos para poder modificar posteriormente la distribución de la jornada en función de sus necesidades. Sin embargo, la situación puede ser diferente cuando el trabajador lleva mucho tiempo desarrollando su actividad con un horario concreto.

Benito pone como ejemplo el caso de un trabajador que había trabajado "toda la vida" de lunes a viernes y al que la empresa decidió trasladar a los fines de semana alegando que su contrato contemplaba una disponibilidad de lunes a domingo. El abogado señala que la relación laboral no queda limitada a lo que se firmó inicialmente, sino que puede evolucionar con el paso de los años. "La relación laboral es una relación viva que se va cambiando con el paso del tiempo", explica.

De esta forma, una práctica mantenida durante años puede llegar a consolidarse como una condición de trabajo. En el supuesto que plantea Benito, haber trabajado de lunes a viernes de forma continuada podría generar un derecho que la empresa no puede eliminar simplemente recurriendo a una cláusula contractual antigua.

La empresa debe justificar el cambio

El hecho de que figure una jornada de lunes a domingo en el contrato tampoco supone que cualquier modificación sea automáticamente ilegal. La cuestión está, según el abogado, en la justificación que dé la empresa para cambiar las condiciones que se han venido aplicando.

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"Si durante toda tu vida has estado trabajando de lunes a viernes, has adquirido ese derecho a trabajar de lunes a viernes y la empresa no puede cambiarte a sábados y domingos por una cláusula que se firmó hace muchos años", sostiene Benito. Por ello, ante un cambio de este tipo, la empresa tendría que justificar la modificación y cumplir con los requisitos legales correspondientes. "Si esa justificación no está bien hecha, no lo podrá hacer", concluye el abogado.