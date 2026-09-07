¿Tienes que aceptar la custodia compartida si tu ex la pide? La abogada Laura Lobo aclara qué puedes hacer

Una separación o un divorcio obliga a tomar decisiones importantes cuando hay hijos menores. Una de las principales es determinar cómo se organizará su convivencia con los progenitores a partir de ese momento. Custodia compartida, custodia exclusiva, periodos de estancia, vacaciones o pensiones son algunas de las cuestiones que deben acordarse. Cuando no existe consenso entre las partes, puede ser necesario acudir a los tribunales para que sea un juez quien establezca las medidas que considere más adecuadas para los menores.

Custodia compartida

La custodia compartida ha ganado presencia durante los últimos años y el Tribunal Supremo ha señalado que no debe entenderse como una medida excepcional, sino como un régimen "normal e incluso deseable" cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, esto no significa que se aplique automáticamente en todos los divorcios. Tampoco que uno de los progenitores esté obligado a aceptar una propuesta de custodia compartida simplemente porque su expareja la haya planteado. El criterio esencial a la hora de decidir debe ser siempre el interés superior del menor.

La abogada especializada en derecho de familia Laura Lobo recuerda que existe una tendencia creciente de los tribunales hacia este modelo, pero matiza que su solicitud no obliga a la otra parte a dar su consentimiento. "El hecho de que una de las partes solicite la custodia compartida no implica que debas aceptarla sí o sí", explica. Si uno de los progenitores considera que una custodia exclusiva responde mejor a las necesidades de sus hijos, puede defender esa opción y acudir al juzgado.

Acudir a los tribunales

"No des por perdido que te van a imponer una custodia compartida", advierte Lobo. La abogada insiste en que no existen dos familias iguales y que las circunstancias deben estudiarse de manera individual. "Cada familia es diferente, cada situación es diferente y hay que analizarlo caso a caso", señala. Precisamente para eso están los tribunales cuando los progenitores no alcanzan un acuerdo. Será el juez quien valore las condiciones existentes y determine qué sistema protege mejor a los menores, sin que la petición de una de las partes garantice por sí sola cuál será el resultado.

¿Tienes que aceptar la custodia compartida si tu ex la pide? Una abogada explica qué puedes hacer / PIXABAY

Para tomar esa decisión pueden valorarse numerosos factores. Entre ellos se encuentran la implicación previa de cada progenitor en el cuidado de los hijos, su disponibilidad, la relación de los menores con ambos, la capacidad para atender sus necesidades o la situación familiar existente. También puede tenerse en cuenta la opinión de los menores cuando corresponda por su edad y madurez. La relación entre los propios progenitores puede resultar igualmente relevante, especialmente cuando existe un nivel de conflictividad tan elevado que pueda afectar negativamente a los hijos. Por ello, ni pedir custodia compartida asegura conseguirla ni oponerse a ella significa que el tribunal vaya a descartarla.

Laura Lobo también alerta de que la custodia puede aparecer en algunas negociaciones vinculada a cuestiones económicas. Según explica, "en ocasiones se utiliza la solicitud de custodia compartida como amenaza para que la parte ceda sobre ciertas cuestiones económicas". Entre ellas menciona la liquidación del régimen económico matrimonial o las cuantías de determinadas pensiones. El temor a que el juzgado establezca una custodia compartida puede llevar a aceptar condiciones que inicialmente no se consideraban adecuadas. Sin embargo, recuerda que ambos asuntos deben analizarse con cuidado y que la custodia compartida tampoco supone automáticamente que desaparezca una posible pensión de alimentos, ya que dependerá de factores como los ingresos y las necesidades de los hijos.

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No es automática

"La custodia compartida no es automática ni es directa", resume la abogada. El hecho de que actualmente sea un modelo frecuente y considerado adecuado en numerosos casos no significa que sea "el único sistema" ni que vaya a imponerse siempre. Si uno de los progenitores entiende que otra fórmula protege mejor a sus hijos, puede defenderla ante los tribunales y aportar los argumentos que considere oportunos. "No tienes por qué aceptar una custodia compartida con la que no estás de acuerdo. Tienes todo el derecho a pelear por el sistema de custodia que consideres mejor para tu familia", concluye Laura Lobo.