Adiós a las cartas de la Seguridad Social: el cambio que ya está en vigor y que afecta a muchos trabajadores

Las comunicaciones de la Seguridad Social pueden ser determinantes para cualquier trabajador. Una resolución sobre una prestación, un requerimiento de documentación o una notificación relacionada con una incapacidad puede abrir plazos que deben respetarse. Hasta ahora, muchas personas estaban acostumbradas a recibir estos avisos mediante una carta en su domicilio. Sin embargo, la digitalización de la Administración está modificando esta forma de comunicación y obliga a prestar cada vez más atención a los canales electrónicos oficiales.

El cambio afecta especialmente a quienes estén tramitando o percibiendo determinadas prestaciones. Ya no bastará con esperar a que llegue una carta al buzón de casa, sino que será necesario revisar los sistemas digitales habilitados por la Seguridad Social. Esto puede resultar especialmente importante para quienes no estén acostumbrados a utilizar la sede electrónica, ya que una notificación puede producir efectos aunque el interesado no llegue a leerla dentro del plazo establecido.

Notificaciones

El asesor fiscal José Ramón López Martínez advierte de que se trata de "un cambio muy importante para todos los trabajadores". Desde el 1 de septiembre de 2026, las personas físicas que sean solicitantes o beneficiarias de prestaciones por incapacidad temporal pasan a recibir determinadas comunicaciones por vía electrónica. También se incluye a quienes tengan procedimientos relacionados con incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes.

Buzón electrónico

"Ahora ya no recibirás la típica carta que se mandaba antes", explica López Martínez. Las notificaciones se pondrán a disposición del interesado en el buzón de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Esto significa que quienes estén de baja o tengan abierto alguno de estos procedimientos deberán consultar periódicamente este canal. La Seguridad Social puede enviar avisos al teléfono móvil o al correo electrónico facilitado por el ciudadano, pero esos avisos no sustituyen a la propia notificación oficial.

Plazos

Uno de los aspectos más importantes es el plazo para acceder al contenido. "Tienes 10 días para abrirla", señala el asesor fiscal. En concreto, se trata de 10 días naturales desde que la notificación se pone a disposición del interesado. Si la persona accede antes de que termine ese plazo, se considera practicada en ese momento. Si no entra en el buzón durante esos 10 días, la notificación se entiende rechazada y el procedimiento continúa, por lo que ignorarla no evita sus posibles efectos administrativos.

Cómo leer los avisos

Para comprobar estas comunicaciones existen distintas opciones. El ciudadano puede acceder directamente a la Sede Electrónica de la Seguridad Social e identificarse mediante los sistemas admitidos. También puede utilizar herramientas como Mi Carpeta Ciudadana, disponible tanto en web como mediante aplicación móvil, desde donde se pueden consultar determinados avisos y comunicaciones de las administraciones públicas. López Martínez recomienda familiarizarse con estas plataformas y mantener actualizados los datos de contacto.

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Aunque una persona no esté actualmente de baja, el asesor insiste en que conviene conocer desde ahora cómo funciona el nuevo sistema. Una incapacidad temporal puede producirse en cualquier momento y coincidir con revisiones médicas, resoluciones o solicitudes de documentación. Por eso, aconseja no depender únicamente del correo postal y revisar los canales digitales cuando exista un procedimiento abierto. Desde septiembre, para los colectivos afectados, controlar el buzón electrónico de la Seguridad Social se convierte en un paso esencial para evitar que una comunicación importante pase desapercibida.