Depresión y ansiedad: un director de seguros consigue la incapacidad permanente para ejercer su profesión

Incapacidad permanente para ejercer su profesión derivada de una enfermedad común. Este es el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ha estimado el recurso de un director de seguros al que inicialmente se la denegaron.

Este trabajador agotó el plazo de 545 días de baja laboral debido a un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. La entidad gestora y un Juzgado de lo Social de Badajoz la desestimaron y ahora el Tribunal Superior le ha dado la razón.

En la sentencia, que ha dado a conocer el Consejo del Poder Judicial en un comunicado, se reconoce que las exigencias laborales del recurrente -caracterizadas por una alta carga mental, constante comunicación, toma de decisiones y atención directa al público- le impiden desempeñar su puesto.

Por este motivo, declara su incapacidad para esta función, sin perjuicio de que el expediente pueda revisarse en el futuro si experimenta una mejoría clínica favorable.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.