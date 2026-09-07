La jubilación anticipada de los autónomos en 2026: esta es la edad mínima y los años que deben haber cotizado

La jubilación es uno de los momentos que más planificación requiere durante la vida laboral. La edad, los años cotizados y las bases por las que se ha contribuido a la Seguridad Social condicionan tanto el momento en el que se puede dejar de trabajar como la cantidad que se cobrará posteriormente. Adelantar el retiro puede ser una opción atractiva para quienes llevan décadas trabajando, pero también puede tener consecuencias importantes sobre la pensión definitiva. Por eso, antes de tomar una decisión conviene comprobar qué modalidad corresponde en cada caso y qué requisitos deben cumplirse.

Los trabajadores autónomos también pueden acceder a la jubilación anticipada, aunque su situación presenta algunas diferencias respecto a la de los asalariados. Los profesionales por cuenta propia cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y tienen la posibilidad de adelantar su retiro si cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, no todas las modalidades están disponibles para ellos. La edad a la que podrán jubilarse dependerá además de la carrera de cotización que hayan acumulado, por lo que dos autónomos de la misma edad pueden encontrarse en situaciones distintas.

Jubilación anticipada voluntaria

El Instituto BBVA de Pensiones explica que los trabajadores por cuenta propia pueden acogerse a la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años, es decir, 24 meses, antes de alcanzar la edad ordinaria. En cambio, los autónomos no pueden acceder con carácter general a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria en los mismos términos previstos para determinados trabajadores por cuenta ajena. En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Aquellos que alcancen 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse ordinariamente a los 65 años.

Edad mínima

Esta diferencia marca también la edad mínima para adelantar el retiro. Un autónomo que acumule al menos 38 años y 3 meses de cotización podrá acceder a la jubilación anticipada voluntaria desde los 63 años. Si no alcanza ese periodo, la edad mínima será de 64 años y 10 meses. Para determinar qué edad corresponde se tiene en cuenta también el tiempo que habría transcurrido entre la fecha de jubilación anticipada y la edad ordinaria si el trabajador hubiera continuado cotizando. El Instituto BBVA de Pensiones recuerda además que para calcular esta edad mínima no se aplican las bonificaciones previstas para determinados trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, ni las establecidas para ciertos grados de discapacidad.

Cotización

Cumplir la edad, sin embargo, no basta. Para poder acogerse a esta modalidad es necesario acreditar un mínimo de 35 años de cotización efectiva. De ese periodo, al menos dos años deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento en el que se cause la pensión. En el caso de muchos autónomos, ese momento coincidirá con la fecha en la que cesen su actividad. Para completar esos 35 años se pueden computar, con un máximo de un año, periodos correspondientes al servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria o el antiguo servicio social femenino. No se contabiliza, en cambio, la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

Coeficientes reductores

Existe además un requisito relacionado directamente con la cantidad que se cobrará. Una vez aplicados los coeficientes reductores correspondientes a la jubilación anticipada voluntaria, la pensión resultante debe ser superior a la pensión mínima que correspondería al interesado al cumplir los 65 años, teniendo en cuenta su situación familiar. Para conocer la cantidad que quedará, primero se calcula la pensión teórica que correspondería al autónomo si se jubilara a la edad ordinaria. A partir de ahí se determina la base reguladora y se aplica el porcentaje correspondiente en función del número de años cotizados. En 2026 son necesarios 36 años y 6 meses cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora.

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Sobre esa pensión teórica se aplican finalmente los coeficientes reductores, que dependen del número de meses en los que se adelante la jubilación y del total de años cotizados. Por tanto, jubilarse 24 meses antes no tendrá el mismo impacto que hacerlo solo unos meses antes, ni soportará necesariamente la misma reducción un autónomo con una carrera de cotización más larga que otro con menos años acumulados. El Instituto BBVA de Pensiones recuerda también que existe un régimen transitorio para determinadas pensiones teóricas superiores a la pensión máxima.