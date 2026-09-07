David, un joven que vive en Noruega sobre el Helligdagsfred, una desconocida ley que no existe en España: “Mi vecino me lo dijo sin broncas ni dramas”

Quién no ha tenido un problema con un vecino ruidoso que un domingo o un día festivo pone la música demasiado alta o hace una fiesta hasta altas horas de la madrugada. En nuestro país existen distintas ordenanzas que limitan el ruido en los diferentes municipios pero en Noruega han ido un paso más allá.

Así lo cuenta David, un joven que vive desde hace dos años en el país nórdico con su pareja. “En Noruega corté el césped un domingo y mi vecino me lo dijo directamente sin broncas ni dramas”, explica este joven que añade que existe una ley estatal que prohíbe el ruido los domingos y festivos “y la respetan sin discutir: el Helligdagsfred”.

Helligdagsfred

En Noruega tienen la Lov om helligdager og helligdagsfred, una ley sobre días festivos y tranquilidad en días festivos que se aprobó en 1995 y se conoce como la Helligdagsfred.

En la práctica, establece que durante los domingos y festivos, desde las 00:00 hasta las 24:00, no se puede perturbar esa tranquilidad con ruidos considerados inapropiados o excesivos.

Esto puede afectar, por ejemplo, a actividades como cortar el césped, utilizar una motosierra, hacer trabajos especialmente ruidosos o usar maquinaria en domingo, dependiendo de la intensidad, el lugar y las circunstancias. La propia base jurídica noruega Lovdata utiliza precisamente ejemplos como el cortacésped o la motosierra para explicar la norma.

“En España pides tranquilidad y el problema pasas a ser tú, aquí hay una ley que te respalda”, explica David.