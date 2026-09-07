Renfe y Ouigo alargan el Verano Joven en tren: viajes gratis y descuentos para otoño

El verano se acaba, pero los descuentos para viajar en tren todavía pueden dar una última alegría a muchos jóvenes. La campaña oficial del Verano Joven 2026 termina el 30 de septiembre, pero Renfe y Ouigo han lanzado promociones propias para que quienes hayan viajado durante estos meses puedan seguir moviéndose con ventajas en otoño.

La clave está en no confundirse: el Verano Joven no se amplía oficialmente hasta diciembre. Lo que se prolonga son algunos beneficios de las compañías ferroviarias, que permiten conseguir billetes gratis, descuentos del 50% o ventajas para viajar después del verano si se cumplen determinados requisitos. El programa aprobado por el Gobierno mantiene los viajes bonificados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Rafa Arjones

Renfe: un viaje gratis por cada dos trayectos

La promoción más llamativa es la de Renfe. Los jóvenes que hagan dos viajes con el descuento del Verano Joven en servicios AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pueden conseguir un código promocional del 100% para viajar gratis en los meses siguientes.

Ese billete gratuito no sirve para cualquier tren ni cualquier día. Renfe especifica que se podrá usar para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026 en trenes y horarios seleccionados, y con un máximo de dos códigos promocionales por cliente.

Es decir, quien haya aprovechado el Verano Joven para moverse en alta velocidad durante el verano puede encontrarse con un nuevo viaje gratis para otoño. Pero hay letra pequeña: hay que haber viajado dentro de la campaña, pertenecer al programa Más Renfe y cumplir las condiciones de la promoción.

La tarjeta joven de Renfe, también gratis si haces cuatro viajes

Renfe añade otro incentivo para los jóvenes que más viajen. Quienes realicen cuatro o más viajes con Verano Joven en trenes AVE, Avlo o Larga Distancia podrán obtener gratis la tarjeta Más Renfe Joven, que permite viajar durante un año con descuentos de hasta el 30%.

La tarjeta no se concede por el simple hecho de estar registrado en el Verano Joven. La compañía revisará después del 30 de septiembre qué usuarios han cumplido el requisito de los cuatro viajes y las condiciones del programa.

Ouigo: vales del 50% para viajar después del verano

Ouigo también ha movido ficha. La compañía ofrece un vale del 50% por cada trayecto reservado con el descuento del Verano Joven. Ese vale se puede utilizar para viajar entre el 1 de octubre y el 3 de diciembre de 2026 a cualquier destino de Ouigo.

Los descuentos aparecen en el apartado “Mis vales de compra”, dentro de la cuenta del usuario en la web o la aplicación de Ouigo. Eso sí: como ocurre con Renfe, no se trata de un descuento universal ni automático para todos los jóvenes, sino de una ventaja ligada a haber comprado billetes durante la campaña oficial.

Ouigo en imagen de archivo / OUIGO

El aviso importante: hay que viajar antes del 30 de septiembre

La frase que circula estos días en redes, “se amplía el Verano Joven hasta diciembre”, necesita un matiz. La ayuda pública termina el 30 de septiembre. Lo que llega después son promociones de Renfe y Ouigo para premiar a quienes hayan usado el descuento durante el verano.

Por eso, quien quiera aprovechar estas ventajas debe mirar el calendario. Los viajes que cuentan son los realizados dentro del Verano Joven, antes del 30 de septiembre. Después, los beneficios podrán utilizarse en otoño, siempre según las condiciones de cada compañía.

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En la práctica, el mensaje para los jóvenes es sencillo: si tienes entre 18 y 30 años y todavía vas a viajar en tren antes de que termine septiembre, conviene revisar bien las promociones. Ese billete puede servir no solo para este verano, sino también para conseguir otro viaje gratis o un descuento importante cuando llegue el otoño.