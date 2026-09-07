Cómo sobrevivir a la cuesta de septiembre: 10 trucos para gastar menos y ahorrar más

Septiembre supone para muchas familias algo más que el final de las vacaciones y el regreso a la rutina. Después de varias semanas marcadas por viajes, comidas fuera de casa, actividades de ocio y otros gastos extraordinarios, llega el momento de volver a mirar las cuentas con más atención. Es la conocida como "cuesta de septiembre", un periodo que, al igual que ocurre en enero después de las fiestas navideñas, puede poner a prueba el presupuesto doméstico y hacer que llegar a final de mes resulte más complicado de lo habitual. Recuperar el equilibrio entre ingresos y gastos se convierte así en una de las prioridades de muchos hogares durante estas semanas.

Vuelta al cole

La situación puede ser todavía más exigente para las familias con hijos en edad escolar. La vuelta al cole trae consigo desembolsos en libros de texto, material escolar, uniformes, matrículas, comedor, transporte o actividades extraescolares, que se suman a los gastos habituales de vivienda, alimentación, suministros o carburante. Ante este escenario, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha elaborado un decálogo con recomendaciones para intentar que la economía familiar sufra lo menos posible durante septiembre y recuperar progresivamente el control del presupuesto tras los excesos que hayan podido producirse durante el verano.

Planificación

Uno de los puntos fundamentales pasa por planificar la economía familiar y saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto sale de casa cada mes. Para ello resulta útil diferenciar entre los gastos fijos y aquellos que pueden variar, además de elaborar un presupuesto ajustado a los ingresos reales disponibles. Tener las cuentas por escrito permite detectar con mayor facilidad en qué partidas existe margen para reducir el gasto. En esa revisión también conviene prescindir de aquellos desembolsos que no sean imprescindibles. Suscripciones que apenas se utilizan, compras por impulso, pedidos frecuentes de comida o pequeños gastos cotidianos pueden parecer poco importantes por separado, pero alcanzar cantidades relevantes cuando se acumulan durante varias semanas.

Organización del hogar

La organización del hogar también puede ayudar a ahorrar. ASESCON recomienda realizar un consumo responsable de electricidad, gas y agua, evitando usos innecesarios y prestando más atención a hábitos cotidianos que repercuten directamente en las facturas. Apagar luces, aprovechar mejor los electrodomésticos, controlar la climatización o reducir consumos prescindibles puede contribuir a aliviar el presupuesto. La asociación también plantea priorizar el pago en efectivo frente al uso de la tarjeta de crédito cuando sea posible. La intención es facilitar un mayor control del dinero disponible y evitar que la facilidad de pagar con tarjeta termine favoreciendo compras que realmente no encajan en el presupuesto del mes.

Otro aspecto importante es evitar que las promociones condicionen las decisiones de consumo. La recomendación es no dejarse llevar por la publicidad y comprar únicamente aquello que realmente sea necesario, aunque aparezca acompañado de descuentos o reclamos comerciales atractivos. Una oferta solo representa un ahorro cuando el producto estaba previsto dentro del presupuesto. La misma planificación puede trasladarse al supermercado, donde conviene preparar la cesta de la compra antes de salir de casa. Revisar qué alimentos quedan, organizar previamente los menús y elaborar una lista permite reducir improvisaciones y evitar que el carrito termine lleno de productos que inicialmente no se necesitaban. Fijar un presupuesto concreto para alimentación también puede ayudar a mantener el gasto bajo control.

Comparar precios es otra de las recomendaciones que puede marcar diferencias durante la cuesta de septiembre. Un mismo producto o servicio puede presentar variaciones importantes entre establecimientos, por lo que dedicar unos minutos a consultar distintas opciones puede traducirse en un ahorro significativo, especialmente en compras de mayor importe. Internet se convierte en este sentido en una herramienta útil, ya que permite revisar ofertas, promociones y precios sin necesidad de desplazarse. ASESCON aconseja aprovechar las posibilidades de compra online cuando realmente exista una ventaja económica, aunque siempre manteniendo el mismo criterio que en una tienda física: encontrar un descuento no debería convertirse en una excusa para adquirir algo que no estaba previsto.

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La gestión del presupuesto tampoco tiene por qué recaer únicamente sobre una persona. La asociación recomienda implicar a toda la familia en el ahorro, incluidos los hijos, para que cada miembro del hogar comprenda la importancia de controlar determinados gastos durante momentos de mayor presión económica. Convertir el ahorro en un objetivo común puede facilitar que las medidas adoptadas sean más fáciles de mantener. También resulta útil visualizar cuánto dinero se va consiguiendo ahorrar. Anotar las cantidades que se han dejado de gastar o comprobar periódicamente cuánto se ha reducido el presupuesto permite valorar el esfuerzo realizado y puede servir como motivación para mantener estos hábitos más allá de septiembre. La clave no pasa únicamente por realizar recortes puntuales, sino por aprender a identificar qué gastos son realmente necesarios y cuáles pueden evitarse para que llegar a final de mes resulte algo más sencillo.