Ibon (32 años) dejó San Sebastián para empezar de cero en una aldea asturiana: "Vivo por menos de 300 euros al mes de gastos fijos"

Ibon Berasategui cambió San Sebastián por una pequeña aldea de Asturias con una idea muy clara: empezar una vida más rural, más lenta y más pegada a la tierra. No se fue para desconectar unos días ni para hacer una mudanza de postal. Se fue para construir, poco a poco, el proyecto que llevaba imaginando desde niño.

La idea llevaba bastante tiempo esperando. Ibon recuerda que tenía ocho años cuando viajaba en tren con su familia hacia Disneyland París y su padre le pidió que dibujara la casa de sus sueños. Dibujó una vivienda en mitad de un prado, con gallinas, árboles frutales y un huerto. Durante años aquella escena se quedó en eso, en un dibujo.

Ahora tiene 32 años, una perra llamada Argi y un terreno recién comprado en el que quiere levantar una casa pequeña, con huerto, gallinero, invernadero y espacio para plantar. Mientras llega ese momento, ha encontrado una casa de alquiler en la zona y ha decidido contar algo que muchos le preguntaban: cuánto cuesta realmente vivir en una aldea asturiana.

“No es gratis, pero comparado con San Sebastián es más barato”

La respuesta, como casi siempre en la vida rural, tiene matices. Ibon no vende la aldea como un paraíso sin facturas. Hay alquiler, luz, gas, comida, calefacción y gastos que dependen de cada casa. Pero al compararlo con Donosti, la diferencia le parece evidente.

“Vivir aquí yo no digo que sea gratis. Lo que sí, comparándolo con San Sebastián, pues sí es más barato”, resume en uno de sus vídeos, después de hacer cuentas con vecinos de la zona.

El dato más llamativo llega al final de la suma: agua, electricidad, gas, comida y alquiler. Según sus cálculos, tomando como referencia su situación actual y lo que le han contado otros vecinos, vivir allí le supone unos 252 euros al mes de gastos fijos aproximados. En esa cifra incluye incluso la comida de su perra.

Una casa por 100 euros al mes

El gasto que más llama la atención es el alquiler. Ibon explica que ha conseguido una casa por 100 euros al mes, una cifra casi impensable para alguien que viene de una ciudad como San Sebastián.

La vivienda es sencilla, pero suficiente para esta etapa. Tiene una planta con dos habitaciones, una zona de salón, cocina y una planta baja que quiere usar como trastero y gimnasio. También cuenta con jardín, otro pequeño lujo cuando se viene de un entorno urbano donde cada metro cuadrado se paga caro.

“¿Dónde encuentras en Donosti un alquiler de 100 euros? Es que no lo encuentras”, dice al comparar el precio con lo que supondría vivir en su ciudad de origen.

El agua: 60 euros al año

Uno de los datos que más curiosidad había despertado era el precio del agua. En un primer vídeo, Ibon había hablado de 5 euros, pero después aclaró la cifra consultándolo con vecinos de la aldea.

El dato correcto, explica, es que allí el agua cuesta 60 euros al año, lo que equivale aproximadamente a 5 euros al mes. Antes se pagaban 50 euros anuales, pero la cantidad subió hasta esos 60.

El contraste con la ciudad es inevitable. En la aldea, el agua forma parte de una economía mucho más pequeña, casi doméstica, donde algunos gastos parecen de otra época. Eso sí, Ibon también insiste en que cada casa es distinta y que no todos los vecinos tienen los mismos consumos ni los mismos sistemas de calefacción.

Luz, gas y calefacción

Para calcular la electricidad, Ibon toma como referencia los datos que le dan varios vecinos. Uno de ellos, Axel, que lleva tres años viviendo allí, cuenta que al principio llegó a pagar facturas de apenas 1,50 euros al mes, aunque ahora ronda los 10 o 12 euros por el uso de ordenador, módem y otros consumos básicos.

Otro vecino, Miguel, le habla de una media más alta, de unos 17 a 25 euros al mes. Ibon decide hacer sus cuentas con una referencia de 22 euros mensuales de electricidad.

A eso suma el gas. Calcula una bombona al mes, unos 15 euros, aunque reconoce que dependerá mucho de cómo se caliente cada vivienda, de si se usa gasoil, leña, carbón o estufa. En la aldea, cada casa tiene su sistema y cada invierno se hace con una mezcla de costumbre, recursos y apaños.

Comer por unos 100 o 120 euros al mes

La comida es otro de los capítulos donde Ibon nota diferencia con San Sebastián. Según cuenta, intenta comprar producto básico y evitar ultraprocesados, bollería o caprichos que encarecen mucho la cesta.

Calcula que para él y su perra gasta entre 100 y 120 euros al mes. Pone ejemplos concretos: pollo entero a unos 3 euros el kilo, cinta de lomo a 4 euros el kilo, anchoas o bonito a precios muy inferiores a los que recuerda de Donosti, y huevos camperos a unos 3,50 euros la decena.

Además, el huerto empieza a jugar su papel. Ya tiene verduras plantadas y espera ahorrar cada vez más con calabacines, pepinos, pimientos, tomates, acelgas o lechugas. No es solo una cuestión económica. También forma parte de la vida que busca: producir una parte de lo que consume.

“Hablando, hablando y punto”

Encontrar una casa así no fue cuestión de abrir una aplicación y filtrar por precio. Ibon cuenta que le costó más de dos meses dar con el alquiler y que la clave fue moverse, preguntar y hablar con la gente.

“Hablando, hablando y punto”, resume cuando explica cómo encontró la vivienda. Y esa frase dice mucho del tipo de vida al que ha llegado. En estas aldeas, muchas oportunidades no aparecen en portales inmobiliarios. Se descubren en conversaciones, en visitas, en bares, preguntando a vecinos o caminando de pueblo en pueblo.

También advierte de que no todo es fácil. El alquiler tradicional está complicado porque muchas casas se destinan a estancias temporales o a vivienda turística durante el verano. “Imposible, no. Mira, yo lo he encontrado”, dice, aunque deja claro que quien quiera dar el paso tendrá que buscar por su cuenta y comprobar si ese estilo de vida encaja de verdad.

El terreno donde quiere levantar su casa

Mientras vive de alquiler, Ibon sigue preparando su verdadero proyecto. Compró un terreno de casi 800 metros cuadrados en otra aldea cercana, a unos 20 minutos andando, donde quiere construir una casa de unos 60 o 70 metros cuadrados.

El resto será para trabajar la tierra. Quiere montar un gallinero, instalar un invernadero, plantar árboles frutales y levantar una caseta para aperos. Ya ha empezado con el huerto y ha hecho sus primeras pruebas. Algunas cosas salen bien. Otras, no tanto. Pero esa mezcla de aprendizaje y paciencia parece ser justo lo que buscaba.

No tiene prisa. Sabe que los trámites para construir pueden alargarse y calcula que quizá tenga que esperar alrededor de dos años antes de levantar la vivienda. Mientras tanto, quiere seguir viviendo allí, conociendo a los vecinos y aprendiendo lo que no se aprende desde una ciudad.

Una vida más barata, pero no más cómoda

Ibon no esconde la otra cara de la aldea. Hay precios bajos, sí. Pero también hay casas que se caen, inviernos duros, distancias, burocracia, poca oferta de alquiler y mucha dependencia de saber moverse en el entorno. También hay zorros que se comen sus gallinas. El campo puede ser barato en algunas cosas, pero exige tiempo, trabajo y bastante paciencia.

Aun así, él lo tiene claro. No se ha marchado a Asturias únicamente para gastar menos. Se ha ido para intentar construir una vida distinta.Y quizá esa sea la cuenta que más le importa. Una casa pequeña, un terreno grande y unos gastos que, de momento, le permiten seguir adelante.

Con 32 años, Ibon ha decidido no esperar a jubilarse para vivir como quería de niño.