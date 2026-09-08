María Cristina Clemente, notaria, sobre las herencias: "La separación de bienes no evita la legítima del viudo"

Cuando alguien querido muere, la familia se enfrenta a una de las situaciones más complicada de sus vidas. Además del duelo y los sentimientos de los primeros días, después vienen los trámites burocráticos que lo complican todo un poco más si cabe. Llega el momento de repartir los bienes que tenía el difunto y eso suelo ventir acompañado de problemas. Y es que las herencias pueden convertirse en una importante fuente de conflictos familiares, sobre todo cuando no se conocen bien las reglas sucesorias. Muchas parejas creen que determinadas decisiones tomadas en vida y durante el matrimonio, como elegir la separación de bienes, sirven también para decidir qué ocurrirá con el patrimonio cuando uno de los dos fallezca. Pero no siempre es así.

Hijos de relaciones anteriores

La confusión es especialmente habitual cuando existen hijos de relaciones anteriores. En estos casos, algunas parejas optan por la separación de bienes porque quieren que cada patrimonio termine exclusivamente en manos de sus respectivos hijos y dan por hecho que el cónyuge superviviente no tendrá ningún derecho sobre esos bienes.

Separación de bienes

La notaria María Cristina Clemente advierte de que se trata de uno de los errores que más problemas puede generar. "Este es el error en las herencias que causa mayor conflicto familiar por desconocimiento", explica. "Lo que no saben esos cónyuges es que la separación de bienes no evita la legítima del cónyuge viudo".

En el territorio sometido al Derecho Civil común, el viudo o viuda es heredero forzoso en los términos establecidos legalmente. "Para tener derecho a legítima solo se necesita ser viudo o viuda. No es necesario que los hijos sean comunes y da igual que tu régimen sea el de separación de bienes o gananciales", señala Clemente al explicar este supuesto.

Usufructo

Ese derecho no significa necesariamente que el cónyuge vaya a recibir los bienes en propiedad. Cuando concurre con hijos o descendientes, la legítima del viudo se articula generalmente mediante un usufructo, lo que le permite utilizar determinados bienes o beneficiarse de sus rendimientos aunque la propiedad corresponda a los descendientes.

Renunciar a la legítima

Otra de las dudas habituales es si el cónyuge puede renunciar anticipadamente a esa futura legítima para garantizar que todos los bienes pasen directamente a los hijos. Clemente explica que, con carácter general, no puede hacerse de esa manera. "No puedes renunciar. Lo único que puedes hacer es un buen testamento", resume.

La planificación sucesoria resulta por ello fundamental. "La legítima no la puedes suprimir, pero al menos sí puedes delimitar sobre qué bien recae", explica la notaria. Es decir, el testamento permite ordenar la herencia dentro de los límites legales y reducir posibles disputas entre el viudo y los descendientes. Como recuerda Clemente, "una buena planificación sucesoria no empieza cuando falta alguien. Empieza mucho antes".