Directo | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

La advertencia del abogado Ignacio de la Calzada: "Si haces esto cuando te despiden puedes perder miles de euros"

El despido es uno de los momentos más duros con los que puede enfrentarse un trabajador. La sorpresa, el miedo a quedarse sin ingresos y la presión del propio instante hacen que muchas personas tomen decisiones rápidas, casi automáticas, sin pararse a pensar en sus consecuencias. En ese contexto de desconocimiento y tensión, es habitual aceptar documentos, acuerdos o explicaciones sin analizarlos con calma, lo que puede acabar perjudicando seriamente al trabajador más adelante, tanto en lo económico como en la posibilidad de defender sus derechos.

Dado que se trata de casos muy comunes, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada lanza una seria advertencia y una serie de consejos para ayudar a los trabajadores en ese momento crucial. Y es que, según su experiencia profesional, ocho de cada diez trabajadores cometen errores graves en el momento del despido, fallos que pueden traducirse en la pérdida de miles de euros en indemnizaciones o incluso en la imposibilidad de reclamar. El problema, explica, no suele ser la falta de derechos, sino la forma en la que se gestionan los primeros minutos y días tras recibir la carta de despido . Nervios, prisas y desinformación juegan en contra del trabajador justo cuando más necesita actuar con calma y estrategia.

