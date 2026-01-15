Buscar trabajo
Directo | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse
Consulta las ofertas de empleo más destacadas de este jueves, 15 de enero de 2026, del SEPE y de distintas empresas y portales de trabajo
En INFORMACIÓN te mantenemos al día de ofertas de trabajo publicadas tanto para el sector público como para el privado y cómo apuntarte a ellas para que encontrar un empleo en nuestro país sea más sencillo.
También podrás encontrar información sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Ministerio de Trabajo y noticias del ámbito jurídico que pueden ser interesantes para los trabajadores.
O. Casado
Lidl busca un asistente de tiendas para Orihuela Costa
La cadena de supermercados busca a un asistente de tiendas en su tienda de Orihuela Costa (c/Santa Alodiam, 6-8) para realizar múltiples funciones como reponer mercancías, gestionar reclamaciones y devoluciones con clientes, cobrar en caja, realizar pedidos, etc.
Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y se pide que el candidato tenga Formación Profesional de Grado Medio o equivalente, disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos y se valorará si se tiene experiencia previa en un puesto similar.
O. Casado
Se convocan plazas para ingenieros navales en el Ministerio de Transportes
El BOE de hoy publica la convocatoria de oposiciones para cubrir 8 plazas de acceso libre para el Cuerpo de Ingenieros Navales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Del total de plazas, 2 serán cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
O. Casado
Se busca un técnico en actividades deportivas para un gimnasio en San Vicente
El gimnasio VivaGym de San Vicente busca a una persona encargada de preparar, coordinar e impartir actividades de clases colectivas según los estándares de calidad requeridos por la compañía. También será responsable de la atención al cliente en recepción y sala fitness.
La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada parcial y se busca a una persona con TAFAD (técnico/a Actividades Física, Animación y Deporte) y CFGS o CAF, habilidades para sociabilizar, don de gentes, excelente trato al cliente, capacidad de trabajo en equipo, buena imagen, apasionado del deporte y experiencia demostrada impartiendo clases colectivas. Aquí puedes apuntarte a la oferta disponible en el SEPE.
Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
La hora del café es un descanso imprescindible durante la jornada laboral. No solo lo afirman los propios trabajadores sino que también esta reconocida en el Estatuto de los Trabajadores. Realizar pausas a lo largo de tu jornada laboral es fundamental para proteger la salud física y mental, ya que contribuye a reducir la fatiga, mejorar la productividad y favorecer una mayor concentración en las tareas.
Patricia Páramo
La advertencia del abogado Ignacio de la Calzada: "Si haces esto cuando te despiden puedes perder miles de euros"
El despido es uno de los momentos más duros con los que puede enfrentarse un trabajador. La sorpresa, el miedo a quedarse sin ingresos y la presión del propio instante hacen que muchas personas tomen decisiones rápidas, casi automáticas, sin pararse a pensar en sus consecuencias. En ese contexto de desconocimiento y tensión, es habitual aceptar documentos, acuerdos o explicaciones sin analizarlos con calma, lo que puede acabar perjudicando seriamente al trabajador más adelante, tanto en lo económico como en la posibilidad de defender sus derechos.
Dado que se trata de casos muy comunes, el abogado laboralista Ignacio de la Calzadalanza una seria advertencia y una serie de consejos para ayudar a los trabajadores en ese momento crucial. Y es que, según su experiencia profesional, ocho de cada diez trabajadores cometen errores graves en el momento del despido, fallos que pueden traducirse en la pérdida de miles de euros en indemnizaciones o incluso en la imposibilidad de reclamar. El problema, explica, no suele ser la falta de derechos, sino la forma en la que se gestionan los primeros minutos y días tras recibir la carta de despido. Nervios, prisas y desinformación juegan en contra del trabajador justo cuando más necesita actuar con calma y estrategia.
O. Casado
Se busca un técnico de soporte IT en Alicante
Zaidan IT Solutions busca a una persona formada en informática o similiar con un experiencia mínima de 6 meses en soporte técnico. Debe tener portátil y vehículo propio (aunque no es indispensable). Esta persona deberá desplazarse a oficinas del cliente del sector bancario y se dedicará a la conexión y actualización manual del software del cliente, hacer un inventario de los equipos, etc.
La jornada es parcial de 4 horas, de 09.00 a 13.00 horas. El contrato es fijo discontinuo y el suelo es de 40 euros netos por media jornada (4 horas).
O. Casado
Se busca un ingeniero proyectista de instalaciones en Alicante
Una Oficina Técnica de Ingeniería busca proyectista de instalaciones, contra incendios, eléctricas baja tensión, aperturas. La oferta indica que sería para incorporarse a un equipo consolidado y se necesita experiencia en oficina de proyectos como proyectista y director de obra.
Se busca a un ingeniero técnico industrial con manejo de CYPE Arquímedes, dmlect, Autocad y Dialix y con una experiencia mínima de 3 años.
Aquí se puede consultar la oferta de trabajo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante.
O. Casado
Se busca un jefe de cocina en Benidorm
Un restaurante especializado en cocina española tradicional y menús del día busca un jefe de cocina con experiencia en restauración tradicional. Se busca una persona con experiencia mínima de 3 años, conocimientos de cocina española y elaboración de menús diarios, capacidad de liderazgo y trabajo bajo presión.
El candidato optará a un contrato indefinido a timpo completo con jornada flexible y un sueldo bruto anual de entre 16.000 y 26.000 euros.
Aquí puedes consultar todos los detalles de la oferta del SEPE.
O. Casado
El SEPE busca a 200 personas trabajar en Irlanda en un sector líder: contrato indefinido y sueldos de más de 2.200 euros
Si estás dispuesto a trabajar fuera de España, esta noticia te interesa. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de EURES España e Irlanda, organizan un proceso de selección para cubrir casi 200 vacantes para trabajar en el sector cárnico irlandés.
La empresa Dawn Meats en Irlanda ofrece 188 puestos de trabajo repartidos entre 38 vacantes para General Operatives y 150 para Experienced Meat Processor Operatives, repartidos por distintas plantas.
Las entrevistas se realizarán en Sevilla el próximo 29 de enero y las inscripciones se cierran el 15 de enero en la sede del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla. Para participar, los interesados deben registrarse antes del 15 de enero a través de este formulario de contacto.
O. Casado
Se busca manager para un gimnasio en Elche
El gimnasio Vivagym busca un manager para coordinar las actividades diarias del gimnasio, contratar y evaluar al personal, gestionar el presupuesto y los gastos, etc.
La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa, formación continua y desarrollo personal. Los requisitos mínimos son: tener el TAFAD o TSAF y experiencia previa en el sector del fitness y en trabajo de gestión de equipos y por objetivo. Aquí puedes consultar todos los detalles de la oferta.
