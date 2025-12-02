Buscar trabajo
Directo | Ofertas de empleo en España: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse
Consulta las ofertas de empleo más destacadas de este martes, 2 de diciembre de 2025, del SEPE y de distintas empresas y portales de trabajo
En INFORMACIÓN te mantenemos al día de ofertas de trabajo publicadas tanto para el sector público como para el privado y cómo apuntarte a ellas para que encontrar un empleo en nuestro país sea más sencillo.
También podrás encontrar información sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Ministerio de Trabajo y noticias del ámbito jurídico que pueden ser interesantes para los trabajadores.
O. Casado
En Lidl buscan personal para la campaña de Navidad, especialmente en Cataluña
La cadena de supermercados Lidl ha ampliado su oferta de empleo en nuestro país. En total se quieren cubrir 203 puestos de trabajo repartidos por la mayoría de comunidades autónomas.
Cataluña, Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia son las regiones donde más trabajadores están buscando. La mayor oferta de contratos son para trabajar con jornada completa y contrato indefinido (124 ofertas) mientras que 42 son para trabajar a jornada parcial y con contrato temporal.
Por ejemplo, en las oficinas centrales de Barcelona hay 10 ofertas de trabajo, entre las que destacan técnico de nóminas, gestor de inversiones y activos inmobiliarios, Senior Brand Manager o Project Manager Logistics.
Aquí puedes consultar todas las ofertas de empleo de Lidl.
O. Casado
Las últimas ofertas de trabajo en Alicante con contrato indefinido y sin experiencia previa en el SEPE
'Empléate', el portal de empleo del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), ha publicado varias ofertas de trabajo. Estas son algunas de las más destacadas:
- Ayudante de carpintería metálica en Crevillent. Se pide certificado de prevención de riesgos laborales, tiene jornada continua y el sueldo es de 1.100 - 1.200 euros al mes.
- Dependiente con idioma chino nativo para atender tareas con proveedores y clientes en Benijófar.
- Peón de la construcción. Se ofrece siendo de entre 1.344,51 y 1.6134,12 euros con horario de 09.00 a 17.00 horas.
- Peón de albañilería en Alicante. Se ofrece jornada partida y sueldo de entre 1.200 y 1.500 euros brutos al año.
- Peón de obra para Pego. Se ofrece un sueldo de entre 17.000 y 18.000 euros brutos al año.
- Se busca a un ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial, arquitecto o arquitecto técnico para una oficina técnica de Alicante/Valencia. Se ofrece un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
