Directo | Ofertas de empleo en España: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

En Lidl buscan personal para la campaña de Navidad, especialmente en Cataluña

La cadena de supermercados Lidl ha ampliado su oferta de empleo en nuestro país. En total se quieren cubrir 203 puestos de trabajo repartidos por la mayoría de comunidades autónomas.

Cataluña, Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia son las regiones donde más trabajadores están buscando. La mayor oferta de contratos son para trabajar con jornada completa y contrato indefinido (124 ofertas) mientras que 42 son para trabajar a jornada parcial y con contrato temporal.

Por ejemplo, en las oficinas centrales de Barcelona hay 10 ofertas de trabajo, entre las que destacan técnico de nóminas, gestor de inversiones y activos inmobiliarios, Senior Brand Manager o Project Manager Logistics.

Aquí puedes consultar todas las ofertas de empleo de Lidl.