Que existe un gap entre las destrezas digitales que demandan las empresas y las que obtienen los estudiantes que quieren acceder al mercado laboral es una realidad alarmante que nuestra sociedad debería resolver.

El reciente informe de la prestigiosa consultora norteamericana Gartner Group apunta esta carencia y la amenaza que supone para la necesaria digitalización de nuestras empresas.

Hay que dar respuesta a esta necesidad de manera urgente. Las universidades británicas y americanas a través de sus planes formativos adaptados a la realidad empresarial y al modelo digital están dando respuesta, asumiendo este rápido crecimiento del sector digital, que necesariamente debe ser cubierto con formación especializada y de alta calidad. Desde hace más de 15 años ESAT concertó progresión académica con ellas, hecho que ha provocado la alta y exitosa empleabilidad de sus alumnos en grandes compañías del desarrollo digital.

Estudiar Diseño Interactivo Digital, Desarrollo o Diseño de Videojuegos y Computación permite obtener estas destrezas digitales y otras competencias tan demandadas en las empresas como la comunicación y trabajo en equipo, la gestión de proyectos, el desarrollo personal y profesional o la nueva cultura corporativa.

Además de ser estudios con proyección internacional, tienen un componente vocacional donde el alumno se siente altamente motivado para estudiar y posteriormente trabajar en lo que realmente le gusta

Títulos de alta especialización

En ESAT Valencia se imparten HND´s –Higher National Diploma-, titulaciones Técnicas Superiores de Nivel 5 en el EQF (European Qualification Framework) y reconocidas oficialmente en el sistema de enseñanza británico y altamente demandadas por grandes multinacionales relacionadas con el sector digital a nivel mundial.

Las especialidades que se pueden estudiar en ESAT Valencia, con su emblemático campus en pleno corazón del casco histórico de la ciudad, son principalmente: HND in Computing –Programación de Videojuegos-, HND in Computer Game Animation – Arte para Videojuegos y Animación-, HND in Art&Design –Arte y Diseño-, HND in Game Design –Diseño de Videojuegos-.

El estricto control de calidad del sistema de educación británico ha permitido mantener el nivel de calidad de un college británico, convirtiéndose en la Escuela Técnica en la que a todos nos hubiese gustado formarnos, con una actualización constante de programas e impartidos por profesionales en ejercicio de su especialidad, muchos de ellos con premios nacionales e internacionales en su haber.

Los proyectos finales de carrera de los HND de Programación, Arte y Diseño para el videojuego, como ejemplo, se publican directamente en plataformas como STEAM para deleite de los aficionados, con más de 4 horas de jugabilidad en todos ellos, lo que demuestra la calidad de los estudios tras su finalización.

Progresión de estudios a Bachelor’s Degree, máster y doctorado

Tras la obtención de su HND el alumno tiene la opción de conseguir, en tan solo un curso de estudio adicional, su titulación de Bachelor´s Degree en universidades referentes del sector digital. Por esta razón, ESAT es academical partner de universidades de alto prestigio digital en Reino Unido, Japón, EE.UU., Países Bajos, Francia y Centro Europa

Universidades donde los alumnos tras su paso por ESAT Valencia obtienen los mejores expedientes, como ejemplo, estos dos últimos años han obtenido los doce mejores expedientes de la Universidad de Sheffield Hallam en Computing.

El máster y doctorado sigue siendo una decisión final del alumno para una progresión orgánica, si bien ya no será necesario para comenzar a trabajar en las mejores multinacionales del contenido digital a nivel mundial como Sony, Ubisoft, Nintendo o Microsoft...

ESAT imparte también cursos y másters de especialización dirigidos a potenciar todas las capacidades del alumno: Programación Gráfica, Programación Multihilo y Paralela, Programación Bajo Nivel, Programación Front End, Diseño Interactivo Digital, Arte 3D/2D, Diseño Conceptual Del Videojuego, Audiovisual Interactivo, Curso avanzado de Ilustración o el máster en Animación ESAT-Keytoon.

El Diseño Interactivo Digital tiene gran demanda y frontend developers, full stacks designers y especialistas de UX/UI son imprescindibles para la creación de market places y apps de consumo para nuestros dispositivos smart.

El Diseño Digital, la Programación y la Tecnología son el fundamento de la formación de ESAT, profundizando en los aspectos más relevantes de cada área e incidiendo en el desarrollo personal y profesional de sus alumnos.

La empleabilidad digital

Los alumnos de ESAT se encuentran trabajando actualmente en multinacionales de primer nivel como Disney, Warner Bross., Marvel Studios, Sony Entertainment, Square Enix, Nintendo, Ubisoft o RockStar Games, participando en superproducciones como la saga GTA, Call of duty, Final Fantasy, Assassins Creed, Warhammer, Total War, Halo. Y también en películas como Spiderman, Interstellar, Star Wars y Mowgli.

