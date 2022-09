A unos muy pocos días del inicio del curso escolar en nuestra comunidad, de nuevo, voy a hacer una breve reflexión sobre lo que debería significar, conforme lo entiendo, la formación, que para mí, debería ser la adquisición de conocimientos no sólo académicos, sino también éticos y morales, que prepararan a las personas para su plena integración social y laboral en nuestra sociedad. Es decir, una construcción en la que se sumen lo intelectual con la ética y la moral.

Y voy a empezar por la adquisición de conocimientos académicos que, indudablemente, debe de pasar por el esfuerzo personal de alumnos por adquirirlos y de profesores por saber impartirlos. Es muy preocupante, en los momentos actuales, leer noticias que nos hablan del elevado índice de fracaso escolar en nuestro país que lo sitúan en cotas que son inasumibles. Algo está pasando. Algo, que es estructural, no funciona y esto nos debe de preocupar mucho. No debe de pasar inadvertido que la fragilidad de la formación académica de quienes van a formar parte de nuestra sociedad del futuro, formando parte de las empresas y también gobernándonos, es algo que no debe de asumirse sin que se propongan soluciones. Esto nos debe de hacer reflexionar, sobre todo a nuestra clase política, para poder ofrecer ideas y legislar conforme a las debilidades y a las necesidades estructurales que son una realidad en el presente y sin que, en ningún caso, esas ideas y esa legislación tengan tintes políticos de uno u otro color. No se debe de legislar en materia educativa a golpe de ocurrencias que finalmente, y como se está comprobando, nos conducen a un fracaso y abandono escolar, que está objetivamente comprobado. Hay que transmitir que el esfuerzo, la constancia y la dedicación en el estudio, tiene un premio doble. El primero, la propia satisfacción del deber cumplido en la adquisición de conocimientos, y el segundo el aumento de las posibilidades de una integración más profesionalizada en el mundo laboral. Por razón de mi edad, he conocido diferentes planes de estudios, y tengo que reconocer que me encuentro sorprendido de cual ha sido la evolución de la formación. A estas alturas, creo que esos planes han ido conformando una especie de “un todo vale” que ha consolidado el premio a la falta de esfuerzo en el estudio que está conduciendo a muchos de nuestros jóvenes a un lamentable fracaso escolar. Decía antes que hay que legislar sin colores, con asepsia política. Se deben implantar, en las normas que han de regir la formación en nuestro país, aquellos elementos y modos que sean prácticos, modernos y que permitan el impulso necesario que nuestra Sociedad precisa para que, quienes se integren en ella, estén académicamente preparados y profesionalmente instruidos.

No me puedo olvidar que en la formación, también debe de existir un componente muy importante que se fundamenta en la adquisición de valores éticos y morales en la que todos debemos de estar involucrados. No se puede hacer recaer, únicamente, en los docentes la responsabilidad de que tales valores se inculquen en los centros escolares. Nos equivocamos si pensamos que corresponde sólo a los profesores esta tarea. Esa responsabilidad es compartida, porque nuestros jóvenes, antes niños, y mañana adultos viven en nuestros hogares y es a nosotros, a las familias a los que, en uso y desarrollo, de nuestra condición de tales, a quienes corresponde saber discernir cuáles son los límites y principios y los que nuestros hijos, y en mi caso también nietos, deben de respetar y deben de desarrollar.

El futuro de nuestra sociedad se debe de trabajar en presente. No podemos admitir que nuestro futuro se construya sobre un presente, en el que la formación no sea un componente firme, sólido y consolidado. Todos, familias, docentes, políticos y sociedad en general tenemos unos deberes muy importantes que hacer. Hay que ponerse a ello. Estoy seguro de que trabajando todos, codo con codo, se conseguirá. Trabajemos.