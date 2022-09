La Fundación ELLIS Alicante, en colaboración con el programa de doctorado ELLIS y la Universidad de Alicante, celebrarán en el campus alicantino del Simposio Doctoral ELLIS 2022 (EDS22- ELLIS Doctoral Symposium), un evento multitudinario que abordará la Inteligencia Artificial para el Bien Social.

El congreso, de carácter internacional, reunirá del 19 al 23 de septiembre en Alicante, a más de 200 estudiantes de doctorado e investigadores destacados en el estudio de la Inteligencia Artificial (IA) basada en el aprendizaje automático o Machine Learning. Procedentes de la red de 35 unidades ELLIS presentes en 14 países de Europa e Israel, así como de otros centros de investigación destacados en Europa, este simposio doctoral es uno de los eventos más importantes con foco en el talento investigador joven en IA en Europa.

El objetivo del encuentro es proporcionar un lugar de encuentro donde jóvenes investigadores y científicos distinguidos puedan compartir y avanzar conocimiento en IA aplicada a diversos campos para el bien social, como son la salud y el clima, para el beneficio y el progreso de todos los sectores de la sociedad. Además, durante el simposio tendrá lugar una feria para empresas destinada a poner en contacto a los participantes con las oportunidades profesionales que los aguardan en un sector de alta demanda y empleabilidad por su aplicación a todos los sectores productivos.

Ponentes internacionales

La magnitud de la cita ha atraído a un importante plantel de ponentes líderes en la investigación de la IA aplicada al campo de la Medicina y la salud, así como en el estudio de los sesgos algorítmicos, entre otros. Los ponentes invitados son: Virginia Dignum (Wallenberg Program on Humanities and Society for AI, Autonomous Systems and Software (WASP-HS) & Umeå University), Emilia Gomez (Joint Research Centre, European Commission & Universitat Pompeu Fabra), Krishna Gummadi (Max Planck Institute for Software Systems), Emmanuel Letouzé (Data-Pop Alliance & Universitat Pompeu Fabra), Christopher Markou (University of Cambridge), John Shawe-Taylor (University College London), Irina Shklovski (University of Copenhagen), Mihaela van der Schaar (University of Cambridge), Xiaoxiang Zhu (German Aerospace Center (DLR) & Technical University of Munich).

Nuria Oliver, directora de ELLIS Alicante, explica su visión de la trascendencia de este evento: “ELLIS Alicante, que organiza esta segunda edición del Simposio Doctoral ELLIS, trabaja en la investigación de la interacción y el impacto de la inteligencia artificial en las personas. Con este simposio queremos poner el foco en la importancia de que el desarrollo de la IA presente y futura esté centrado en los intereses y el bienestar de las personas. Es de vital importancia invertir en investigación en IA que sea intelectualmente libre y de primer nivel, enfocada en explorar las oportunidades que la IA nos brinda para afrontar los grandes retos del siglo XXI y en identificar, estudiar y minimizar las posibles consecuencias negativas derivadas del despliegue de la IA en la sociedad”.

La Unidad ELLIS Alicante se encuentra situada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante y mantiene una estrecha colaboración con ambas instituciones, fruto de la cual la Universidad de Alicante cede el uso de su Paraninfo para este evento. Para la rectora de la UA y presidenta de la Fundación Parque Científico, Amparo Navarro Faure, el simposio “es una excelente oportunidad para reivindicar el potencial investigador de la provincia de Alicante en el campo de la Inteligencia Artificial, así como el papel relevante que ocupa nuestra Universidad tanto en el plano científico, como de transferencia de conocimiento y, por supuesto, en el formativo, lo que nos evidencia y consolida como cantera esencial de profesionales en este campo”.

El simposio cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Generalitat Valenciana (Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital), Casa Mediterráneo, el Ayuntamiento de Alicante, Bosch, Qualcomm, la Fundación Banco Sabadell, ELISE, la Universidad de Alicante y el Parque Científico de la Universidad de Alicante.