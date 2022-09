Con el objetivo de presentar los resultados del proyecto ERC Consolidator Grant PALEODEM y fomentar la participación de investigadores y grupos de investigación en el programa ERC, especialmente en el panel SH6 (Estudios del pasado), se desarrollará el próximo 16 de septiembre de 2022, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras II de la Universidad de Alicante, la Jornada “ERC y estudios del pasado: la contribución de PALEODEM y otros proyectos de arqueología en España”.

El proyecto de investigación PALEODEM. Late Glacial Population History and Cultural Transmission in Iberia (c.15000-8000 cal BP) aborda la reconstrucción de las dinámicas demográficas y de los procesos de transmisión cultural en la Península Ibérica durante la transición Pleistoceno-Holoceno, empleando enfoques interdisciplinares basados en arqueología de alta resolución, ciencia de datos y análisis de redes sociales.

En la primera parte de la jornada se presentarán los resultados del proyecto de investigación PALEODEM, desarrollado desde el año 2019 en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la UA. La segunda parte contará con ejemplos de otros proyectos ERC del panel Estudios del Pasado (SH6) en las modalidades Synergy Grant y Starting Grant; en primer lugar, Luis Miguel Martínez Otero, investigador del Consejo Superior de Investigaciones científicas, efectuará una presentación sobre el proyecto XSCAPE Material Minds: Exploring the Interactions between Predictive Brains, Cultural Artifacts, and Embodied Visual Search, de la modalidad Synergy Grant. Este proyecto, está co-liderado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, la Universidad de Sussex y la Universidad de Kiel.

Por su parte, Carla Lancelotti, investigadora ICREA adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, presentará el proyecto RAINDROPS Resilience and Adaptation to Drylands Identifying past water management practices for drought-resistant crop, de la modalidad starting Grant.

Por último, Ester Boldrini, subdirectora de la Unidad de Proyectos Internacionales de I+D+i del Servicio de Gestión de la Investigación de la UA, informará sobre los servicios de apoyo para la preparación de propuestas, y Ana Martínez, técnica de la misma unidad, presentará las diferentes convocatorias del Work Programme 2023.