¿Qué proyectos se van a acometer el próximo año en el municipio?

En infraestructuras hablaríamos de la zona del Carrer del Sol, Portal Vell y la avenida Comunidad Valenciana, que van a cambiar totalmente su fisionomía.

En el Portal Vell y el Carrer del Sol se va a realizar una obra de infraestructuras hidráulicas y de desagües, que están muy deteriorados.

En cuanto a la avenida Comunidad Valenciana se va a peatonalizar al 100%, sólo para acceso de vecinos, y se va a hacer un gran parque central, que contará con una zona de ocio para niños y personas mayores. Por otro lado,

por parte de Generalitat Valenciana, se va a hacer peatonal el puente del tren en el río, que es un Bien de Relevancia Local. Se convertirá en una zona paisajística y turísticamente muy potente.

¿Qué propuestas de mejora tiene para su municipio?

Sobre todo la mejora de los servicios. Evidentemente el de la limpieza, el de la recogida selectiva de la basura, que se va a instaurar el próximo año con la recogida de los bioresiduos, y, sobre todo, la señalización de los parkings públicos y su monitorización. En este último aspecto, el objetivo es que el visitante sepa en tiempo real en qué zona se puede aparcar antes de llegar a Altea a través de una App inteligente. La aplicación te dirá cuál es la zona más cercana para poder aparcar, qué parking hay disponible en ese momento y el itinerario que tienes que hacer para llegar hasta ese punto.

¿Cómo busca el Ayuntamiento de Altea aumentar la competitividad turística?

Estamos poniendo más énfasis en la parte cultural, natural y deportiva. Para ello, vamos a señalizar todo tipo de rutas ciclistas y rutas para BMX, así como rutas de senderismo.

En la parte cultural, haremos un homenaje al pintor alteano Juan Navarro Ramón por el 125 aniversario de su nacimiento, a través de una gran exposición, que será física y se podrá visitar en la Casa de Cultura, pero también interactiva.

Como destino turístico ¿cuáles diría que son las necesidades reales del territorio?

El problema más grande que tiene Altea, pero la comarca en general, son las infraestructuras. Aquí el 99% de la gente que viene, llega con vehículo propio porque las conexiones que hay, tanto con el aeropuerto como con el AVE de Alicante, no son prácticas. Cada vez hay más coches, es decir, necesitamos más parking. En verano, en los días de mas afluencia, tenemos colapso en las carreteras, porque solo tenemos una vía de acceso, la AP-7, y los visitantes entran por dos calles muy estrechas al pueblo.

Buscamos la facilidad de aparcamiento en Altea, y también la rotación de vehículos. Porque el hecho de no tener zona azul en muchos lugares del centro nos impide que haya rotación de vehículos, sobre todo para la parte comercial, una situación que se va a solucionar el año que viene. El objetivo es hacer una zona de residentes para que puedan aparcar y también que la gente que nos visita pueda hacerlo con facilidad.

¿En qué consiste el plan director de Destino Turístico Inteligente?

El Destino Turístico Inteligente (DTI) engloba muchas facetas, no solo qué hacemos con el turista o qué hace el turista cuando viene, sino también cómo mantenemos el pueblo o cómo lo tenemos para ofertarlo, en definitiva cómo es el cuidado del pueblo, la gobernanza propia de él, la gestión, la promoción y ayuda a toda la hostelería, etc. Es un abanico muy amplio de áreas que cubre, con la finalidad de prestar el mejor servicio posible. Un ejemplo son los parkings inteligentes o las rutas guiadas telemáticamente, de forma que sea fácilmente consumible por el visitante. También hace referencia a las obras de peatonalización o de accesibilidad en la zona central del pueblo.

El DTI va a mejorar la experiencia de las personas que nos visiten, quienes podrán sacar mucho más rendimiento a la visita. Trabajaremos para que sea mucho más cómoda la visita de la gente que viene y también, evidentemente, para que el residente se beneficie de todas las mejoras. Porque no debemos olvidarnos del residente, para quien

tampoco puede ser incómodo vivir en un destino turístico.

¿Cómo conecta Altea esas dos partes para que haya una buena convivencia entre visitantes y residentes?

Es verdad que en las zonas que son destinos turísticos muy potentes empieza a haber una cierta turismofobia. La mejor manera de evitar esto es que las dos partes se encuentren cómodas, o sea, una parte no puede imponerse sobre la otra, tiene que ser compatible. El hecho diferencial de Altea es que no es un turismo de masas, y por tanto no hay una sensación de masificación que empuje a la gente local a sentirse incómoda. No obstante, el hecho de que venga muchísima más gente, hace que sea mucho más difícil mantener el pueblo limpio y la tranquilidad, los ruidos, las molestias... La idea es que eso se minimice al máximo para que el local no encuentre al visitante como un incordio. Y al revés, para que el visitante se encuentre en un sitio amable, en cuanto a que es un pueblo no excesivamente grande, cuenta con muchos servicios y prácticamente todo es accesible.

¿Qué retos tiene por delante Altea?

Creo que Altea debe seguir siendo ese pueblo que es lo que la gente viene a buscar. Un pueblo donde dé gusto estar, pasear y vivir, tanto para los que vivimos todo el año como para la gente que ha decidido venir a vivir con nosotros, ya que hay muchas personas que vienen a vivir aquí procedentes de otras ciudades y teletrabajan.

Tener el pueblo antiguo que tenemos, la parte pintoresca, la parte fotografiable, es una gran ventaja. Pero debe ser cómodo venir aquí y estar aquí. El gran reto es que residentes y visitantes se sientan a gusto.