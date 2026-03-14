Carles Llorca

Llegada de un tren a la Estación del Norte en las horas previas a los cortes por la mascletà

Este viernes, tres horas de reunión entre administraciones dieron lugar al acuerdo entre Ayuntamiento, Generalitat y Delegación del Gobierno de que ya no hay solución para lo que hasta hace pocos días parecía ya una solución. Después de reabrir el debate que parecía cerrado, triunfó la seguridad frente a la comodidad, y tampoco este fin de semana, ni en lo que queda de fiestas, habrá trenes que lleguen a la estación del Norte en las horas centrales del día.