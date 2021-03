La oposición mantiene bloqueado el inicio del proceso de licitación del nuevo contrato de limpieza de edificios escolares y dependencias municipales. Este servicio, que ha estado marcado en los últimos años por los retrasos en los pagos a las trabajadoras por parte de la actual adjudicataria, Netalia, fue prorrogado por un año el pasado 31 de octubre. Y el pleno tumbó la propuesta del equipo de gobierno formado por PP y Cs (10 ediles) por PSOE, Compromís, Podemos y Vox (11), por los errores y carencias que aseguran presenta el pliego de condiciones.

El edil de Servicios, Rafael Pastor, ha explicado hoy que van a seguir trabajando por mejorar el servicio pero responsabilizó a la oposición de este bloqueo, que pone el riesgo que se pueda llegar a tiempo antes del final del actual contrato ya prorrogado, el 31 de octubre de 2021. El pliego aprobado el pasado verano con el apoyo de Compromís y la abstención de PSOE fue anulado en septiembre por deficiencias por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ahora el nuevo pliego elaborado ha sido bloqueado por la oposición. Pastor ha insistido en que el documento ahonda en mejoras para las trabajadoras, atendiendo así a sus reivindicaciones, así como una mayor limpieza de las instalaciones más usadas, como colegios Casa de Cultura, Polideportivo o Centro Social.

El pliego contempla un contrato de cuatro años por un total de 3.611.480,64 euros, y desde la oposición han mostrado su rechazo por las "carencias, errores y contradicciones" que presenta este documento.

En un comunicado PSOE, Podemos y Compromís explican que "a pesar de las correcciones que nos llegaban horas antes a los grupos de la oposición, volvemos a encontrarnos con errores como hace 7 meses. Tiempo que, desde los grupos municipales PSOE, Compromís y Podemos, consideramos más que suficiente para que estos errores hubieran sido subsanados. Y no solo errores, la portavoz socialista, Loreto Martínez, también ha querido destacar que continúan habiendo contradicciones entre el pliego de condiciones técnicas y el administrativo. Además, de que no se han recogido todas las ampliaciones de los centros escolares. Desde el Grupo Municipal Socialista hubiésemos querido, y así lo manifestó su portavoz, que la propuesta se hubiera quedado sobre la mesa para un mejor estudio pero, al no ser esto aceptado el voto ha sido en contra".

Del mismo modo "el portavoz de Compromís, Lluís Pastor, ha querido destacar que en el pliego de condiciones presentado hace 7 meses, dieron su voto de confianza votando a favor de la propuesta y lo hicieron, según Pastor, porque no podían consentir que la actual empresa concesionaria continuara más tiempo trabajando para este ayuntamiento condenando al personal a seguir cobrando su nómina con retraso incluso a poder realizar su trabajo con normalidad debido a la falta de material, que el mismo personal ha ido denunciando mes tras mes. Ahora lo que no podemos pasar por alto es que a pesar de haber corregido el error económico un millón de euros más, nos siguen presentando un documento plagado de errores".

Por su parte, "el portavoz de Podemos, Borja Iborra, vuelve a proponer la municipalización del servicio como una solución para no tener que hacer grandes inversiones, ya que en menos de un año dicha municipalización sería económicamente rentable, teniendo en cuenta el ahorro del beneficio industrial y el IVA. Con esto se podría mejorar aún más el servicio, además de que garantizaríamos el pago de las nóminas. Propuesta que, una vez más, cae en saco roto".

Las tres formaciones piden alcalde y al edil de Servicios que "no nos culpen a la oposición de no haber hecho ustedes el trabajo bien y, mucho menos de que no velemos por el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del servicio. Si no son capaces de revisar un pliego de condiciones antes de que pase por el pleno, no nos hagan responsables a nosotros, asuman sus errores por segunda vez y hagan bien su trabajo. Lo único que pedimos desde la oposición es un pliego de condiciones que garantice los derechos laborales del personal y un servicio de calidad para nuestro municipio".

Tanto desde el PSOE, como Compromís y Podemos en Mutxamel "queremos que sepan nuestros vecinos que el voto ha sido en contra porque exigimos un pliego de condiciones adecuado a las necesidades reales del servicio, así como a la situación actual de la covid-19. Tanto el servicio como las personas son lo primero y no se puede consentir que vuelvan a pasar por lo que están viviendo en los últimos tiempos con la actual empresa. Necesitamos un pliego de condiciones que garantice un servicio de calidad, y eso es lo que pedimos al equipo de Gobierno. Háganlo bien y piensen en Mutxamel y en los trabajadores que, al final, son los que sufren las malas decisiones de los políticos".

Del mismo modo desde Vox también lamentaron en el pleno los errores que presenta el pliego y que en siete meses no se hayan subsanado.