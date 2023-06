Alejandro Morant (Busot, 1975) se hizo con la Alcadía de Busot en 2007, y desde entonces encadena ya cinco mayorías absolutas para el PP. El pasado sábado tomó posesión por quinta vez de una vara de mando que lleva desde hace 16 años, y que ha compaginado con su cargo de diputado provincial en los últimos 12 años. Y afronta un nuevo mandato en el que no rehúye que se ve preparado para más responsabilidades con su partido, pero manteniendo la Alcaldía de Busot. Y reconoce que aborda las redes sociales con más temple que hace unos años, después de salidas de tono que llegaron a ser noticia nacional. Nueve de los once concejales de la Corporación son del PP.

Este 28M ha logrado otra mayoría absoluta aplastante. ¿Qué tiene el PP en Busot?

Pues probablemente lo más destacable es que está compuesto por un grupo de gente de distintas sensibilidades cuyo único objetivo es trabajar por mejorar nuestro pueblo, yo no pregunto a ninguno de mis compañeros qué ideología tienen, me da igual, solo les exijo trabajar por Busot y gobernar para todos.

El PSOE tiene una representación marginal con solo dos ediles frente a los nueve del PP, han desaparecido Compromís y EU, que ni siquiera se han presentado, y Vox no ha entrado en el Ayuntamiento. ¿Hay oposición en Busot?

Oposición hay, otra cosa es valorar su utilidad. Realmente el PSOE de Busot lleva varias legislaturas haciendo una oposición que deja mucho que desear. Su único proyecto es hablar mal de mí, descalificarme y tratar de desprestigiarme... Así no llegará muy lejos, y que dé gracias, porque han obtenido dos concejales porque han aglutinado el voto de la izquierda, de Compromís y de Esquerra Unida, sino creo que se hubiera quedado con uno.

¿Cómo son posibles mayorías tal aplastantes?

Nuestra mayoría no tiene secretos: dedicación, cercanía, empatía, humildad y trabajo, mucho trabajo, y sobre todo escuchar y atender a todo el mundo. Yo contesto cientos de whatsapps, de emails y mensajes de las redes sociales, no tenemos a nadie que se encargue de esas cosas, las redes las manejamos entre mis compañeros y yo.

"Mi reacción en caliente era una bomba. En los últimos años creo que mantengo en las redes sociales un tono generalmente moderado y más acorde a mis responsabilidades. Lamento aquellas situaciones porque probablemente ofendí a personas y compañeros"

Hablando de redes sociales, sus salidas de tono en Facebook han sido muchas, pidiendo deportaciones masivas de inmigrantes, entrando de lleno en el proceso independentista de Cataluña, acusando al Gobierno de «fomentar» el turismo de inmigrantes frente al europeo... pero últimamente está más comedido. ¿Se las toma con más calma o le han recomendado que no pise más charcos?

Yo diría que no han sido muchas, creo que han sido magnificadas hasta límites insospechables. En una situación normal podría decir que hasta me han perseguido por ser quien era o pertenecer al Partido Popular. Ahora bien, reconozco que los años te templan, yo soy muy impulsivo por naturaleza y mi reacción en caliente era una bomba. Hoy y en los últimos años creo que mantengo un tono generalmente moderado y más acorde a mis responsabilidades. Lamento aquellas situaciones porque probablemente ofendí a personas y compañeros, pero ya pedí disculpas en su momento, no me voy a fustigar toda la vida. En España somos mucho de machacar a las personas hasta hundirlos por un error. Yo ni lo hago, ni me gusta que me lo hagan. Miremos al futuro.

Cabeçó d’Or y Las Cuevas de Canelobre son quizá los dos grandes referentes de Busot. ¿Qué proyectos tiene en mente para estos enclaves naturales en este mandato que empieza ahora?

Nuestro crecimiento turístico ha sido brutal, la rehabilitación del Castillo ya está en su última fase, la apertura de museos como el de la música y el del pintor Enrique Lledó, la ruta de los murales con más de siete grandes murales a lo largo del casco histórico, la recuperación del antiguo lavadero, el nuevo sendero y mirador del calvario, etc., son algunos de los proyectos que han posicionado a Busot como municipio turístico. Y para esta legislatura tenemos previsto abrir un nuevo museo de relojes de todo el mundo, cedidos por un maestro relojero suizo, y seguir apostando por el turismo activo o deportivo en torno al Cabeçó d’Or, que es la catedral de la escalada con más de 400 vías, el senderismo y sobre todo el mundo de la BTT. Busot es el paraíso de la montain bike, aunque nuestra apuesta por los eventos deportivos como el rallye de Busot, la marcha BTT, el Trail del Cabeçó, o el Iron Gravel, son hitos que potencian nuestro posicionamiento.

"Busot no se me ha quedado pequeño, pero sí que me veo preparado y listo para otras responsabilidades"

¿Cómo está la tramitación del nuevo PGOU?

Pues estamos trabajando en subsanar las deficiencias que nos han remitido las distintas consellerias y si todo va bien, en noviembre o diciembre irá al pleno para su aprobación provisional.

¿Algún otro proyecto destacado para Busot?

Sí, siempre. Por parte de la iniciativa pública nuestro objetivo se centra en la construcción de un nuevo colegio público con un módulo de la ESO para evitar que nuestros jóvenes se desplacen a otros municipios. Ya tenemos encargado el proyecto para la rehabilitación de un edificio público para un centro de día, para atender y cuidar a nuestros mayores, y algún otro proyecto más pensando en mejorar la eficiencia energética y prestar servicios como el alcantarillado a algunas zonas que aún no cuentan con este importante servicio. Y con iniciativa privada tenemos proyectos de un área camper con 52 parcelas, un resort turístico con unas 30 casas de madera, una planta fotovoltaica que se ha aprobado recientemente y la instalación de un pequeño centro comercial, además de posiblemente un pequeño centro deportivo de alto rendimiento dedicado al futbol.

"Si todo va bien, en noviembre o diciembre irá al pleno para su aprobación provisional del PGOU"

Lleva doce años como diputado provincial ¿Aspira a seguir en la Diputación cuatro años más?

Pues realmente sí que me gustaría seguir como diputado provincial, creo que mi trayectoria estas tres legislaturas, el trabajo realizado, mi experiencia y conocimientos de la casa, y por supuesto de la provincia en general deben de tenerse en cuenta, no solo el resultado electoral que sin duda está entre los mejores de la provincia con un 73% de los votos.

¿O se ve en València?

¿València? Pues yo estoy al servicio del partido y sobre todo de Carlos Mazón, iré allá donde me reclamen, pero en ningún caso dejaré Busot.

¿Se le ha quedado pequeño Busot?

Bueno, pequeño no, pero sí que me veo preparado y listo para otras responsabilidades, la experiencia en la gestión publica y mis conocimientos jurídicos y técnicos de la administración creo que pueden servir en otros ámbitos.

¿Quién va a ser el presidente de la Diputación? ¿Presidente Morant?

[Risas] Pues no lo sé. Los candidatos que se barajan según la prensa son todos fantásticos políticos, tienen una experiencia municipal contrastada y son excelentes personas y amigos, con lo que lo que decida el partido será respetado y apoyado, Toni -Pérez-, Juanfran -Pérez Llorca-, Eduardo -Dolón- o Ana -Serna-, son unos maravillosos candidatos y es un lujo estar en un partido donde estas rodeado de personas de tanta valía. ¿Presidente yo? Hombre, a quién no le gustaría representar a su tierra y trabajar por ella. Yo creo que cualquier político con vocación de servicio público y cierto bagaje con un curriculum intachable en su gestión, podría serlo, y por supuesto que me gustaría ser presidente de la Diputación, no te voy a mentir, pero no estoy entre los que aspiran a ocupar la presidencia, hay gente mucho más capacitada que yo, y yo estoy aquí para ser útil a mi partido y a mis presidentes, con lealtad y trabajo.

En 2027 cumplirá 20 años como alcalde. ¿se volverá a presentar a las elecciones municipales?

Pues no sé, de aquí allí pueden pasar muchas cosas. Yo lo que deseo es que en 2027 Carlos Mazón sea de nuevo presidente de la Generalitat con mayoría absoluta, y que mi pueblo se quede en buenas manos. Si no va a ser así, seguiré.

"Nuestro objetivo se centra en la construcción de un nuevo colegio con un módulo de la ESO para evitar que nuestros jóvenes se desplacen a otros municipios"

¿Cómo tiene que actuar el PP con Vox, con pactos que permitan su entrada en los gobiernos municipales o apostando por ejecutivos en minorías?

Una de las cosas que me gusta de Carlos Mazón es la independencia y respeto que nos da a los pueblos, Vox es un partido democrático, respetable como cualquier otro, incluso me atrevería a decir que más respetable que partidos compuestos por asesinos, o independentistas que atentan contra la Constitución española, por lo tanto en democracia se debe hablar con todos, y cada municipio es libre de actuar como considere.

Mazón ya ha pactado con Vox para la Generalitat

Me parece bien. Mazón ofreció a PSOE y Compromís propuestas al igual que ha hecho con Vox. Las rechazaron por su extremista posición pensando más en ellos que en los valencianos, y Vox reconoce que el PP ha sido el partido elegido por los valencianos para gobernar, y muestra su apoyo para cumplir con la voluntad de cambio que han elegido las urnas. Vox no tiene asesinos en sus listas ni independentistas condenados, y el PSOE se ha mantenido en el gobierno con el apoyo de estos, así que lecciones las justas.

¿Anticipa lo que puede pasar en muchos ayuntamientos de la provincia?

Carlos Mazón y Feijòo respetan la autonomía local, y han dejado en manos de los alcaldables la decisión de pactos, así que no podemos anticipar nada, así que se podrá pactar tanto con Vox como con cualquier otro partido político que haya concurrido a las elecciones. Creo que a algunos hay que recordarle que son legales y democráticos. La obsesión con Vox de algunos parece enfermiza, les aconsejo que se lo hagan mirar.

A usted le va la marcha, ¿tener que lidiar con Vox le haría disfrutar o prefiere hacerlo con el PSOE y Compromís?

[Risas] A mí me va la marcha, con lo cual lidiaría con cualquiera, pero habrían unas líneas rojas que serían innegociables: bajada de impuestos, libertad de lengua y educativa, más municipalismo, y menos imposiciones ideológicas. El que quiera avanzar y trabajar por nuestra tierra deberá dejar en la puerta sus ideas más radicales, el sentido común y el bienestar de nuestros compatriotas está por encima de todo.

¿Qué espera de Mazón en la Generalitat?

Todo, un cambio radical. Mazón es un tipo excepcional, tiene muchas cualidades, es un trabajador incansable, es un líder nato, que dialoga, que pide opinión, que le gusta trabajar en equipo, y sobre todo es muy práctico e inteligente. Es un gestor fantástico y sobre todo es un hombre humilde y cercano, con esto último lo gana todo, así que espero, perdón, estoy convencido, que hará de la Comunidad Valenciana la envidia de toda España.

¿Y para Busot qué supone el cambio en la Generalitat?

Los proyectos más importantes que necesita Busot son competencia o potestad de la Generalitat. En la época de Camps conseguimos un nuevo centro de salud, una escuela infantil, y mejorar las expediciones del transporte público con una línea a El Campello. Desde que entró el Botànic, "res de res". Hicimos una petición para mejorar el colegio mediante el Plan Edificant y nada, hablamos de un colegio nuevo, y nada, pedimos mejorar el transporte público, y nada, así que pues a poco que la Generalitat trabaje, Busot notará el cambio.

¿Está a favor de la reactivación de la cantera que se está tramitando?

¿Mira que os gusta la polémica eh? Pues mira, nunca rehúyo los debates, así que te responderé diciendo que esa cantera tiene todas las autorizaciones de la Conselleria, de hecho es la Dirección Territorial de Minas quien autoriza las voladuras, tiene licencia municipal desde el año 78, no de ayer, y lo que nos corresponde como administración local es velar por el cumplimiento de las obligaciones medioambientales que debamos supervisar, pero sobre todo, trataremos de que como años atrás, su puesta en marcha tenga un retorno en el tejido social y deportivo del municipio.