Alcoy rechaza el recorte del 15 % de las ayudas del Ivace a los polígonos

El pleno de Alcoy ha aprobado este viernes, con los votos del PSOE, Compromís y Guanyar, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, otra moción de los socialistas contra el recorte en un 15 % de las ayudas del Ivace a los polígonos.

El acuerdo manifiesta "el rechazo del Ayuntamiento a la reducción sobrevenida de la financiación de las ayudas del Ivace destinadas a la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, dado que se considera una actuación injusta, desleal y lesiva para los intereses municipales".

Así, insta al Consell y al Ivace a" mantener íntegramente los compromisos económicos asumidos con las entidades locales beneficiarias, garantizando la financiación inicialmente esperada y evitar que el coste derivado de esta minoración recaiga sobre los presupuestos municipales".

También reclama a la Generalitat Valenciana "lealtad institucional hacia las entidades locales, así como el respecto a la planificación y a la seguridad jurídica de los ayuntamientos, y evitar modificar las condiciones económicas esenciales de proyectos ya presentados, aprobados o en ejecución".