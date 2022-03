Compromís critica que un año después sigan sin arreglarse los desperfectos del IES Virgen del Remedio de Alicante

Los concejales del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido y Rafa Mas, han mantenido una reunión con la dirección, representante del AMPA y alumnado del IES Virgen del Remedio ante la "falta de solución" tras el desalojo del edificio de ciclos formativos el pasado mes de abril de 2021 por las grietas aparecidas.

El concejal Rafa Mas considera que "estamos ante un nuevo ataque del alcalde Luis Barcala a la educación pública para empobrecerla y, así, desviar supuestamente alumnado a la privada. Esta vez el ataque es hacia la Formación Profesional. El edificio de ciclos formativos del IES Virgen del Remedio lleva casi un año cerrado, el Ayuntamiento de Alicante se ha lavado las manos claramente en este asunto, sin buscar ubicaciones alternativas y demostrándose la culpabilidad municipal al ser un edificio construido e inaugurado en 2015 por el propio Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo Adrián Santos se permite el lujo de decir que tan solo cuesta 70.000 € arreglarlo en diciembre y sigue cerrado. Esto demuestra las prioridades del gobierno municipal, que sí es capaz de invertir y construir en tiempo ​récord, por ejemplo, un belén gigante por valor de 120.000 €".

Compromís recuerda que el coste aproximado de reparación son 70.000 euros, y se abonará con el dinero de la garantía de la obra que no se le devolvió en su día a OHL al aparecer deficiencias desde un principio en el inmueble "por lo que no se entiende que haya pasado casi un año sin solucionarse. El alumnado del ciclo formativo debe desplazarse a las instalaciones de un restaurante, una medida provisional que no puede alargarse en el tiempo".

Este grupo municipal ha mostrado todo su apoyo a la comunidad educativa del IES Virgen del Remedio que se concentrará, en la plaza del Ayuntamiento, el próximo 6 de abril ante la falta de respuesta y agilidad municipal para solucionar los desperfectos del edificio de ciclos formativos.

La comunidad educativa está dispuesta a presionar un día tras otro hasta ver de nuevo operativo el edificio de los ciclos formativos. "También la Conselleria de Educación ha remitido una carta al Ayuntamiento instando a que lleve a cabo las obras", aseguran los padres.

La obra está tasada en 70.000 euros y un plazo de cuatro meses "y si no empiezan ya no llegaremos a tiempo del curso próximo porque los trámites de la Administración se alargan mucho y son desesperantes", abunda un portavoz de las familias del instituto.