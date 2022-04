El bipartito avanza con la Agenda Urbana 2030 pese al boicot de Vox

El bipartito de PP y Ciudadanos necesitó recientemente a Vox para aprobar el Presupuesto municipal para 2022 y la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. Sin embargo, todo apunta a que el ejecutivo de Barcala no podrá contar con los ultras para sacar adelante la Agenda Urbana 2030.

La formación liderada en Alicante por Mario Ortolá fue el único grupo municipal que no asistió a la comisión municipal, que se celebró este miércoles, para presentar el documento. "No vamos a colaborar en blanquear unas políticas que nadie ha votado y que tanto daño están haciendo a los españoles en general y a los alicantinos por particular. Estaremos muy atentos a las consecuencias de ese aquelarre ideológico", explicó Ortolá.

Durante la reunión, el concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, avanzó que un total de 85 entidades se han sumado ya al proceso de participación pública para la confección de la Agenda Urbana Alicante 2030, en la que se diseñarán las estrategias a desarrollar para hacer una ciudad cada día "más sostenible y habitable para las personas", mediante el desarrollo de once proyectos estratégicos.

El edil popular expuso a los representantes de los distintos grupos municipales el desarrollo del proceso de participación pública para el desarrollo de la Agenda Urbana Alicante 2030, que se inició el pasado lunes y que ha registrado hasta el momento la colaboración de 85 entidades con sus aportaciones para conseguir un documento que cuente con el mayor respaldo y participación posible de la sociedad alicantina. El proyecto ya se presentó recientemente a los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alicante. “Estamos muy satisfechos por la respuesta que estamos obteniendo para el desarrollo de esta Agenda Urbana 2030 que ha de hacer de Alicante una ciudad más sostenible, más habitable, más abierta a las personas y que de respuestas a sus necesidades. Un objetivo que se va a llevar a cabo mediante el desarrollo de 11 proyectos estratégicos, que suponen un desafío para la ciudad y que nos va a situar como referente en la aplicación de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, explicó Peral.

Retos planteados

En el marco de la Agenda Urbana Alicante 2030, desde el Área de Coordinación de Proyectos del Ayuntamiento de Alicante se están desarrollando los procesos participativos que forman parte del Plan de Acción Local. Este plan, que se materializa en once proyectos estratégicos, se presenta como un "proceso de reflexión y definición estratégica que pretende resolver los múltiples retos y desafíos del presente y del futuro de nuestra ciudad". Los once proyectos identificados giran en torno al litoral, al patrimonio y la cultura, los dos castillos, la regeneración urbana, la movilidad sostenibles, la energía eficiente, las políticas sociales e inclusivas, el turismo sostenible y la estrategia "Alicante Futura", además de la "smart city" y la transparencia.

La finalidad del cuestionario será doble, según el bipartito: que la ciudadanía pueda valorar desde su punto de vista cuáles de los desafíos detectados en la fase de diagnóstico de la ciudad son más relevantes y, por otro lado, validar la importancia de los once proyectos estratégicos para abordar estos desafíos.

Este cuestionario se suma a las diversas iniciativas de participación ciudadana "que se están desarrollando en el marco de la Agenda Urbana 2030 como son las entrevistas con expertos y actores sociales clave de la ciudad y mesas de diálogo con entidades locales".