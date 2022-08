El portavoz municipal socialista, Miguel Millana, ha contestado a Barcala indicándole su falta de memoria con todos los proyectos puestos en marcha por los gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig.

Millana ha indicado “que este señor juega a ese populismo victimista en donde todo vale, incluso la mentira con tal de sacar rédito político, recordando al alcalde que Puig ha rebajado la tarifa del TRAM un 50% y gratuito los domingos, y proyecta ampliar las líneas L5 y L2.

Además Millana ha añadido que la Generalitat ha "rescatado Ciudad de la Luz, que sale de las tinieblas donde lo metió el PP y se convertirá en el centro audiovisual de referencia en Europa; una apuesta decidida por las empresas tecnológicas y por Distrito Digital y por la Innovación, mientras que el Alicante Futura sigue siendo una entelequia; va a construir un Centro de Envejecimiento que será una realidad en poco más de un año".

Además desde el grupo socialista han reivindicado las políticas sociales y de ayuda a las pymes y micropymes; la puesta en marcha un plan de vivienda social con un impuesto que penaliza a los grandes tenedores de vivienda que no las ponen en el mercado de alquiler; y el refuerzo de la Sanidad con más de 6.000 nuevos contratos.

Pero desde la agrupación socialista también han insistido en la apuesta del Consell por Alicante con la mejora en educación con la construcción de nuevos colegios; el aumento del Ingreso Mínimo Vital; la creación de una Facultad de Medicina en Alicante; y el compromiso del Gobierno central para la conexión por tren entre Alicante y aeropuerto; gratuidad de cercanías y media distancia que beneficiará a miles de pasajeros de Alicante, Elche y Murcia entre otras.

Estas son algunas actuaciones de los gobiernos socialistas, frente a ello Millana ha resaltado que Barcala va a Europa a denunciar que Sánchez bloquea proyectos de los fondos Next Generation, “hecho que se ha demostrado falso, ya que Alicante va a recibir una lluvia de millones de Bruselas".

"Barcala bloquea la finalización de Vía Parque porque no ha realizado las expropiaciones; no negocia el proyecto de Parque Central desviando su responsabilidad a otras administraciones; Barcala ha bloqueado ceder suelo para el Plan Edificant y para los nuevos centros de salud de Alicante; Barcala no trabaja, hace simplemente oposición a los gobiernos socialistas”, ha espetado Millana, que ha matizado que "Alicante no se merece tener un alcalde tan mediocre".

Además el portavoz socialista ha criticado que "para colmo, en pleno verano tiene un caos de tráfico por las obras perjudicando a conductores, comerciantes y restaurantes. Y la seguridad es un desastre por falta de medios humanos y materiales. Para el portavoz municipal, “este es el alcalde que desgraciadamente tiene Alicante”.