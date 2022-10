“En la enseñanza pública no se cobra, y si se está haciendo es ilegal. Nosotros defendemos la gratuidad de la enseñanza en todas las etapas”. El delegado del sindicato docente mayoritario de la enseñanza pública, Marc Candela del STEPV, no concibe que colegios e institutos públicos estén cobrando ningún tipo de tasa a las familias, y que además se haga como concepto de matrícula para revestir de oficialidad a una práctica que, recalca, es “ilegal”.

Los representantes sindicales consultados por este diario se hacen eco de la denuncia formal del colectivo de padres de la Confederación Gonzalo Anaya, que ha detectado y elevado a Educación casos de cobros irregulares desde centros educativos públicos a los padres de alumnos en el momento de formalizar la matrícula.

Como detalló Ruben Pacheco en declaraciones a este diario, las cantidades que se piden como tasas administrativas oscilan entre los 5 y los 100 euros, y es la elevada cuantía de este último caso lo que ha llevado a los representantes de los padres a lanzar la voz de alarma y exigir a las autoridades educativas que recuerden a los centros que la enseñanza es gratuita, así como que se inspeccionen de oficio colegios e institutos para erradicar una práctica que asegura que está extendida y generalizada.

Gratuita

Rafael Martínez, delegado de la sección de enseñanza de CC OO, corrobora que se trata de una “práctica que se debe desterrar porque la educación pública debe ser gratuita para todo el alumnado”, concreta.

También comparte que Educación debería enviar “urgentemente un comunicado a los centros recordando la normativa al respecto y su obligado cumplimiento”.

Para el sindicato ANPE, la normativa no deja lugar a dudas tampoco, por lo que su presidente, Lauren Bárcena, reflexiona que las normas están “muy claras” y que la matriculación tienen marcado de forma meridiana lo que se puede y no se puede hacer. “Cualquier agente implicado en la matriculación que advierta que no es correcta, ya sea por parte de los centros, de las familias o de la propia administración, debe hacerlo saber y comunicarlo a quien corresponda”, sea quien sea el implicado, observa.

A su vez el delegado docente de UGT, Javier González Zurita, corrobora que todos sabemos que el servicio público educativo, sobre todo en los niveles educativos obligatorios, que “no está sujeto, ni se financia su coste, con las tasas que por su uso se cobre a los usuarios, alumnado o sus familias. Que no se paga por la matrícula, y que se financia a través de los impuestos que pagamos la ciudadanía, incluido el servicio público educativo que se presta en régimen de concierto”.

Abunda que la gratuidad de la escuela pública es una reivindicación histórica de UGT, junto a su universalización, por lo que “ las prácticas del cobro a las familias no dejan de ser sorprendentes”.

Extraescolares

Y concluye que solo si hay transparencia y voluntariedad se puede concebir una financiación muy bien informada de algunas actividades extraescolares, servicios médicos adicionales o materiales “que en muchas ocasiones gestionan las propias AMPA y que, en ningún caso, se exigen a las familias que no pueden o no quieren aportarlos”; pero “sin olvidar nunca que la financiación básica de las escuelas viene de los fondos públicos y que las administraciones educativas están para controlar el buen uso que estos fondos y corregir los abusos que en la exigencia”.