Alicante destina 370.000 euros a la mejora de la movilidad y accesibilidad en la Zona Norte

El Ayuntamiento de Alicante prevé aprobar este martes en Junta de Gobierno mejoras de accesibilidad en barrios de la Zona Norte y alrededores por un total de 370.000 euros. Las actuaciones incluirán el ensanche de aceras, la mejora de pasos peatonales y de las zonas de aparcamiento en una docena de calles, afectando al entorno de los CEIP Lucentum y Carlos Arniches, así como a dos itinerarios peatonales.

El proyecto de mejora de movilidad y accesibilidad de la Junta de Distrito 2 contempla actuaciones en las aceras de las calles Ortega y Gasset, en el ámbito del CEIP Lucentum, para canalizar los movimientos de entradas y salidas al colegio, además de para la estancia de los padres a las horas de recogida, junto con la implantación de un nuevo paso de peatones. También se contempla actuar en la calle Alonso Cano, junto al CEIP Carlos Arniches, por el mismo motivo, ante las aglomeraciones de entrada y salida al centro.

En la calle Músico Moisés Davia también se llevarán a cabo obras para ampliar la acera, con el fin de facilitar la maniobra de la silla de ruedas de algunos usuarios al salir de los portales. También se mejorarán dos pasos de peatones y la parada de bus en la intersección de las calles José Luis Albinyana con Maestro Luis Torregrosa. En la calle Castelar de Villafranqueza se habilitará un nuevo paso peatonal y se modificará un reductor de velocidad, considerado erróneamente como paso de peatones.

Por lo que respecta a otros espacios de la Zona Norte, en la calle Deportista Navarro Olcina se implantará un paso de peatones más cercano al IES Jaime II y a la zona deportiva del Pla-Garbinet. A su vez, se reformarán los pasos de peatones y se habilitarán tres nuevos en el entorno de la plaza de Orán y la calle Santa Cruz de Tenerife. También se implantará otro cruce para viandantes en la intersección de las calles San Mateo con Enrique Monsonís, facilitando los itinerarios peatonales. Entre las calles de Felipe Herrero Arias y de Fidel Pastor, así como en la esquina de las calles Doctor Nieto con Miguel Jiménez Reyes, se habilitarán sendos pasos de peatones.

Atención a los cruces ciclistas

El consistorio también tiene previsto actuar en el itinerario peatonal 2901, que parte desde la calle Isidoro de Sevilla hasta el Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda, con ensanche de la acera derecha, entre otras mejoras en las bandas de aparcamiento y pasos de peatones. Y, además, en el itinerario peatonal 3703, desde Ciudad León de Nicaragua con Padre Esplá hasta la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, se adecuarán varios pasos de peatones, habilitando uno nuevo en la calle doctor José Luis de la Vega, y se actuará en varias intersecciones del itinerario ciclista para que no se cruce con el peatonal.

El concejal de Movilidad Urbana y Accesibilidad, Carlos de Juan, ha destacado que "este proyecto busca la mejora de aceras, pasos peatonales, bandas de aparcamiento, paradas de autobús e itinerarios peatonales, especialmente, en acceso a centros educativos y servicios sanitarios, sociales y municipales en la Junta de Distrito 2, y mantiene la programación iniciada en años anteriores para mejorar la accesibilidad peatonal en estos barrios".

Según el edil popular, todas estas actuaciones están contempladas por el Ayuntamiento de Alicante dentro del Plan de Accesibilidad de Itinerarios Peatonales de la ciudad de Alicante, aprobado a finales de 2021, con actuaciones a desarrollar en 45 recorridos con una extensión total aproximada de 60 kilómetros y una inversión superior a los cinco millones de euros.