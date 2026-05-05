La oposición y los vecinos cargan contra Barcala por la pérdida de la bandera azul en la Albufereta

La pérdida de la bandera azul en la playa de la Albufereta por segundo año consecutivo ha abierto un nuevo frente político y vecinal contra el gobierno de Luis Barcala. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han cargado contra la gestión municipal del arenal después de que la playa haya vuelto a quedarse fuera del listado de reconocimientos, esta vez por el resultado negativo de dos análisis de calidad del agua. A las críticas políticas se suma la asociación de vecinos de la Albufereta, que reclama más mantenimiento en el paseo, los accesos y la playa y espera una reunión con el alcalde tras haber presentado un escrito hace un mes.

La Albufereta ya quedó fuera de las banderas azules en 2025 por las obras en el muro del paseo y la reurbanización del entorno de la Almadraba. Este año, el motivo es distinto. El arenal no cumplía los requisitos para presentar su candidatura por el episodio de contaminación registrado en agosto de 2025, cuando el Ayuntamiento tuvo que prohibir el baño durante 24 horas tras detectarse niveles de contaminación residual en los análisis del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente. Alicante mantiene los distintivos en el Postiguet, San Juan, Urbanova y Tabarca, pero vuelve a quedarse sin pleno.

No podemos ofertar turismo de excelencia si perdemos dos años la bandera azul Trini Amorós — Portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La portavoz adjunta del grupo socialista, Trini Amorós, ha cargado contra la gestión del PP y ha recordado que su grupo ya alertó en abril de los problemas del aliviadero de Cabo de las Huertas por la rotura de la tubería submarina. “Ni los alicantinos ni quienes nos visitan merecemos la dejadez municipal que nos impide disfrutar de nuestras playas con total seguridad. No podemos ofertar turismo de excelencia si perdemos dos años consecutivos la bandera azul de la playa de La Albufereta”, ha señalado. El PSOE exige la reparación inmediata e integral del aliviadero, la publicación de los informes técnicos actualizados y la puesta en marcha de infraestructuras que eviten nuevos vertidos.

El problema de nuestra costa tiene una solución: el proyecto Vertido Cero Sara Llobell — Concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Compromís también ha vinculado la pérdida de la bandera azul con la gestión de las aguas residuales y la falta de inversiones. La concejala Sara Llobell ha señalado que “al final la Comisión Europea ha tenido que llevar a España ante el Tribunal Europeo por la falta de tratamiento de aguas residuales” y ha relacionado esa situación con lo ocurrido en la Albufereta. “Llevamos tres años advirtiendo de que el problema que hay en nuestra costa tiene una solución: el proyecto Vertido Cero. Pero para eso hace falta que la Generalitat haga las inversiones que le tocan en las depuradoras y que el Ministerio acelere los trámites”, ha afirmado.

En la misma línea, el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà ha celebrado la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la normativa europea en materia de tratamiento de aguas residuales y ha señalado el caso de Alicante como uno de los ejemplos de esa situación. Marzà sostiene que los vertidos recurrentes en el litoral alicantino no son un problema puntual, sino “estructural”, y ha reclamado acelerar proyectos como Vertido Cero y modernizar las depuradoras.

No es solo una cuestión turística, es un problema ambiental y de salud Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

EU-Podemos ha situado también la pérdida de la bandera azul dentro de un problema ambiental de fondo. Su portavoz municipal, Manolo Copé, ha afirmado que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, sino “la consecuencia de años sin una gestión integral de las aguas residuales en Alicante”. Copé ha recordado que su grupo lleva tiempo alertando del deterioro de la calidad del agua en la bahía, incluso en instancias europeas, y ha defendido que la pérdida del distintivo confirma esas advertencias. “No es solo una cuestión turística, es un problema ambiental y de salud que exige dejar de mirar hacia otro lado y apostar de una vez por el vertido cero y una planificación seria del ciclo del agua”, ha señalado.

La pérdida de la bandera azul refleja problemas de gestión, mantenimiento y control Carmen Robledillo — Portavoz de Vox en el Ayuntamiento

Vox también ha criticado la situación, aunque ha centrado su reacción en la gestión, el mantenimiento y el control de la playa. Su portavoz municipal, Carmen Robledillo, ha lamentado la pérdida de la bandera azul “un año más” y ha afirmado que refleja “problemas de gestión, mantenimiento y control que deben corregirse con urgencia”. “No es mala suerte, es consecuencia una vez más de una mala gestión. Y los alicantinos están hartos”, ha señalado. Robledillo ha destacado que la bandera azul no es “un distintivo menor”, sino que afecta a la calidad del agua, los servicios, la imagen turística y la salud pública. Vox ha anunciado que exigirá explicaciones y “un plan eficaz” para recuperarla cuanto antes.

Falta mantenimiento, el Ayuntamiento lo sabe, y hay muchas cosas que revisar Ernesto Jarabo — Presidente de la asociación de vecinos de la Albufereta

Más allá del frente político, la asociación de vecinos de la Albufereta mantiene también abiertas sus propias reclamaciones sobre el estado de la playa y su entorno. Su presidente, Ernesto Jarabo, ha explicado que el colectivo remitió un escrito al Ayuntamiento hace un mes y que ha solicitado una reunión con Barcala, de la que todavía espera respuesta. La entidad vecinal tiene pendiente además un encuentro esta semana con la concejala Cristina García.

Jarabo sostiene que el paseo y la playa “se tienen que poder usar bien” y reclama actuaciones. “Falta mantenimiento, el Ayuntamiento lo sabe”, ha afirmado. Entre las quejas vecinales cita la falta de poda, el drenaje, la balización de las aguas y el estado de los accesos al arenal. “Es una playa emblemática, para nosotros la mejor de Alicante, la más tranquila y segura. Y esperamos que el mantenimiento que se hacía hasta hace dos años se mantenga”, ha señalado.