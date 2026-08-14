Hace 50 años en Alicante. Del 9 al 15 de agosto de 1976: Torrevieja con sabor a Cuba / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 9 al 15 de agosto de 1976: Torrevieja con sabor a Cuba

De Cuba a Torrevieja. Una tradición más que centenaria, curiosa pero firme. En 1976 el municipio de la Vega Baja celebraba su edición número 22 del certamen de Habaneras, un formato en plena forma y que en 1994 recibiría el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Aquel año el Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevillente, se proclamaría vencedor del concurso. La habanera era un género arraigado en el día a día de Torrevieja, no sólo en el festival y aquellas melodías de baile lento y melancólico nacidas en Cuba a principios del XIX eran tan populares como la sal en el municipio alicantino. Al certamen acudían corales de toda la geografía española, que se congregaban para interpretar las habaneras del repertorio oficial exigido y también de libre elección.