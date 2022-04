La Fundación Frax convoca el segundo premio de fotografía “Semana Santa de Benidorm”

La Fundación Frax convoca la segunda edición del premio de fotografía “Semana Santa de Benidorm”, dotado con 1.200 euros en metálico y placa para la imagen ganadora, y 300 euros y placa para la mención especial. En el certamen colaboran el Ayuntamiento de Benidorm y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa.

Podrán presentarse al concurso fotógrafos profesionales y aficionados, y cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías inéditas y realizadas durante la Semana Santa de 2022 en Benidorm, de técnica libre, en color o blanco y negro. La temática se limita a las procesiones y actos de la Semana Santa de la ciudad turística.

Las fotografías presentadas no podrán estar retocadas y no se admitirán montajes. Se permiten la conversión a escala de grises y los ajustes de color, siempre que no introduzcan cambios significativos. No se admitirán alteraciones en los niveles de densidad, contraste, color y/o saturación que modifiquen el contenido ni oculten o eliminen fondos, objetos o personas.

El tamaño de las fotografías también es libre, no pudiendo sobrepasar el paspartú sobre el que deben ser presentadas las medidas de 50x40 centímetros. Al dorso de las mismas debe figurar el nombre del autor y el título de la obra.

En las fotografías en las que aparezcan en primer plano menores de edad, el autor presentará el permiso por escrito de los padres o tutores, quedando excluidas las que no lo aporten.

Los autores remitirán en archivo digital .jpg las fotografías presentadas junto con el formulario de inscripción a comunicacion@fundacionfrax.org. Las fotografías seleccionadas para la exposición deberán remitirse en formato .jpg de alta resolución de 300ppp. El plazo de presentación será desde el 20 de abril hasta el 10 de mayo de 2022.

Se realizará una exposición de las fotografías desde el viernes 3 hasta el miércoles 22 de junio. Los premios se darán a conocer y serán entregados en un acto que se celebrará durante la exposición.

El Jurado estará compuesto por personalidades de las artes, la cultura, la fotografía y la Semana Santa, y tendrá plenas facultades para interpretar las bases, decidir cualquier aspecto no regulado en las mismas y resolver cualquier controversia.